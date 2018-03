FPK-Gallo: SPÖ spielt bei Klagenfurter Intendanten-Bestellung absurdes Theater

Klagenfurt (OTS) - "SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Dr. Peter Kaiser nimmt offensichtlich Anleihe beim absurden Theater, wenn er behauptet, einen Antrag auf einen anderen Kandidaten gestellt zu haben, der im Klagenfurter Theaterausschuss nicht abgestimmt worden wäre", weist das freiheitliche Ausschussmitglied im Theaterausschuss , 3. Präsident und Vorsitzender des Kulturausschusses im Kärntner Landtag, Johann A. Gallo, die heutige Kritik des SPÖ-Chefs "übergangen worden zu sein", auf das Schärfste zurück.

Tatsache sei und bleibe, dass nach ausführlichen Beratungen und gegenseitigem Austausch der Argumente aller 10 Ausschussmitglieder lediglich ein Antrag, lautend auf Florian Scholz, gestellt worden ist und dieser Antrag bei der unmittelbar darauf folgenden Abstimmung auch die notwendige 2/3-Mehrheit bei einer Stimmenthaltung und zwei SPÖ-Gegenstimmen gefunden habe. Wenn die SPÖ jetzt nachträglich mit dem Argument "nicht grundsätzlich gegen Scholz als neuen Intendanten gestimmt zu haben" aufwartet, so beweise sie damit nur, dass die SPÖ-Mitglieder überfordert sind oder erst jetzt aufgewacht sind und erkannt haben, dass auch die Mitglieder der Expertenjury hinter der Ausschussmehrheit für Scholz stehen. Statt ins Absurde abzugleiten stünde es der SPÖ besser an, ihren Fehler zuzugeben und reumütig an den Tisch der Tatsachen und Wirklichkeiten, insbesondere zu einer konstruktiven Zusammenarbeit für ein "Theater für alle Kärntnerinnen und Kärntner ", zurückzukehren, schloss Gallo.

