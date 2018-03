Grüne Wien/Hebein: Bettelverbot verschärft Einzelschicksale

Hebein: Mit einem Ergebnis der Verfassungsklage gegen Bettelverbot ist im Frühling zu rechnen

Wien (OTS) - "Die Praxis zeigt, dass die Einführung des Verbots

des gewerbsmäßigen Bettelns im Juni letzten Jahres besonders von Armut betroffene Einzelpersonen trifft, jedoch kein wirksames Mittel gegen organisiertes Betteln ist", so die Sozialsprecherin der Grünen Wien, Birgit Hebein. "Es gibt noch immer keine Beweise für das Vorhandensein von mafiöisen Hintermännern und kriminellen Banden", betont Hebein. Hingegen gibt es viele Strafen für Menschen, die aus Not betteln beziehungsweise auch Strafen gegen Obdachlose und Drogenkranke, die hin und wieder einen Euro schnorren. "Dies mit einem Verbot zu belegen, bringt niemandem etwas", so Hebein, die mit vielen Einzelschicksalen konfrontiert ist.

Die Grünen Wien unterstützen die Verfassungsklage der Bettlerin Martina S. beim Verfassungsgerichtshof gegen die gewerbsmäßige Bettelei. Mit einer Entscheidung wird im Frühjahr gerechnet. Die Verfassungsklage wird unter anderem mit der Freiheit der Erwerbstätigkeit (Art. 6 Staatsgrundgesetz) und der Verletzung des Gleichheitssatzes begründet.

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat festgehalten, dass Betteln eine gesellschaftliche Erscheinung ist, die hinzunehmen ist, solange die öffentliche Ordnung nicht gestört werde. Eine solche Störung der öffentlichen Ordnung liegt aber nur dann vor, wenn aggressiv gebettelt wird. In Österreich gibt es bisher dazu noch keine Rechtssprechung.

Das Wiener Landessicherheitsgesetz verbietet schon jetzt das aggressive Betteln, das organisierte Betteln, das Betteln unter Mitnahme unmündiger Minderjähriger und seit Juni 2010 auch das gewerbsmäßige Betteln. "Betteln ist ein Teil der Gesellschaft. Es ist menschenunwürdig, die Armen zu bekämpfen, und nicht die Armut", so Hebein abschließend.

