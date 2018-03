Das Comeback des Jahres / Ken®, der berühmteste Plastik-Mann der Welt, ist zurück im Spielzeugregal und wirbt zu seinem 50. Jubiläum mit viel Gefühl um das Herz von Barbie

Dreieich (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs - Im Rahmen der Nürnberger Spielwarenmesse feierte Mattel am 2. Februar 2011 das Comeback des Jahres: Ken. Barbies Jugendliebe und der wohl berühmteste Plastik-Mann aller Zeiten kletterte nach sieben Jahren zurück auf die Bretter, die die Welt bedeuten: das Spielzeugregal. Anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums 2011 ließ der Traumtyp die Korken knallen und überraschte mit einer großen Botschaft: Er will Barbie zurück! 50 Ken-tastische Jahre - Happy Birthday, Ken! Doch Ken wäre nicht Ken, hätte er die große Bühne nicht genutzt, um sich anlässlich seines bevorstehenden runden Geburtstags stilsicher zu präsentieren. So wartet der Traummann 2011 gleich mit drei neuen Outfits und Eigenschaften auf: als "Dein sprechender Ken", "Rasierspaß Ken" und "Fashionista Ken". Dein sprechender Ken Als "Ultimate Dream Date" weiß Ken ganz genau, was Frauen und Mädchen hören möchten. Mit leichtem Druck auf Kens Herz lassen sich über ein kleines Mikrofon Nachrichten aufnehmen, die der kleine Mann anschließend auf charmante Weise wiedergibt. So sorgt Ken jederzeit für Spaß und gute Laune und lässt die Herzen seiner großen und kleinen Verehrerinnen höher schlagen. (UVP 24,99 Euro) Rasierspaß Ken Mit "Rasierspaß Ken" legt Mattel den Erfolg aus dem Jahr 1980 neu auf. Anlässlich seines 50. Jubiläums möchte sich Ken schließlich gepflegt präsentieren - da darf ein Dreitagebart nicht stören. Mit den passenden Rasur-Accessoires kein Problem: Wird die Schwammspitze des Rasierers in warmes Wasser getaucht und auf Kens Bart gesetzt, ist dieser im Nu verschwunden; wird Kens Gesicht mit dem in kaltem Wasser getränkten Handtuch abgewischt, kann der Bart wieder wachsen. (UVP 19,99 Euro) Fashionista Ken Auch zu seinem bevorstehenden 50. Geburtstag macht der Mann aus Plastik noch immer eine ausgezeichnete Figur. Schließlich ist er -genau wie Barbie - bekannt für sein ausgezeichnetes modisches Gespür. So lässt es sich Ken nicht nehmen, sich 2011 in zwei neuen, stilsicheren Outfits zu präsentieren: mal lässig leger mit Shorts und Karohemd, dann wieder sportlich in moderner Jeans und Shirt mit 1961-Aufdruck - Kens Geburtsjahr. (13,99 Euro) Große Show, große Gefühle

