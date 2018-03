MUMOK-Skulpturen zu Gast im Kunsthaus Graz

Wien (OTS) - Bis 15. Mai zeigt das Kunsthaus Graz unter dem Titel "Anti/Form" Höhepunkte aus der Skulpturensammlung des MUMOK. Die Ausstellung umfasst mehr als 30 künstlerische Positionen beginnend mit John Chamberlains Trixie Dee (1963), einer früh für das Museum des 20. Jahrhunderts erworbenen Arbeit bis zu jüngsten Ankäufen darunter etwa Carl Andres 20 Cedar Slants (2007). Der Großteil der Arbeiten stammt aus den 1980er und 1990er Jahren, als nach der gründlichen Hinterfragung des Skulpturenbegriffs in den späten 1960er Jahren ein neues prägendes Formenvokabular entstand.

Karola Kraus, Direktorin des MUMOK zeigt sich bei der Eröffnung von der Qualität der Skulpturensammlung des MUMOK begeistert: "Die Schau gibt einen kleinen, sehr feinen Einblick in die Spannweite dessen, was das MUMOK unter einem zeitgenössisch interpretierten Skulpturenbegriff in drei Jahrzehnten gesammelt hat."

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Schreiner

Barbara Hammerschmied

MUMOK Presse

Telefon +43-1-52500-1360/-1450

www.mumok.at