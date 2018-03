Dank ausgezeichneter Leistungen sichert sich Draka erneut einen Auftrag des Wellen- und Gezeitenzentrums für erneuerbare Energien

gab heute bekannt, dass sich The European Marine Energy Centre (EMEC) erneut dazu entschlossen habe, auf Draka als Zulieferer von Unterwasser-Stromkabeln zurückzugreifen und zusätzliche Kabel- und Logistiklösungen des Unternehmens in Anspruch zu nehmen.

"Natürlich ist es immer aufregend, neue Aufträge zu erhalten. Aber innerhalb derart kurzer Zeit einen zweiten Auftrag von einem Neukunden zu erhalten, ist besonders zufriedenstellend", so Martin Dale, kaufmännischer Leiter der Abteilung Unterwasserprojekte bei Draka Offshore. "Wir streben danach, unseren Kunden immer die höchste Qualität und den besten Service zu bieten. Dieser Neuauftrag von EMEC ist eine Bestätigung für unser Bekenntnis zu hervorragenden Leistungen und spricht für unsere geschäftliche Zusammenarbeit."

Der neue Auftrag sieht vor, dass Draka ein 20kV-Unterwasser-Stromkabel über 5.000 Meter Länge für das Wellen-und Gezeiten-Testzentrum der EMEC in Orkney liefern wird.

Ausgezeichnete Leistungen:

Als erstes Zentrum seiner Art bietet EMEC Testanlagen für verschiedenste Technologien, mit deren Hilfe das riesige Potenzial von erneuerbarer Wellen- und Gezeitenenergie ausgeschöpft werden kann. Die Wellenenergie allein zeichnet sich weltweit durch ein geschätztes Kapazitätspotenzial von 1.000-10.000 GW aus - und entspricht laut des von UK Renewables (http://www.ukrenewables.com) veröffentlichten World Offshore Renewable Energy Report 2004-2008 exakt dem Umfang des weltweiten Energiebedarfs.

"Das Projekt zur Erweiterung unserer Testanlagen im Jahr 2010 wurde von Tidal Today kürzlich im Rahmen der '4th International Tidal Summit and Awards' in London ausgezeichnet. Dabei erhielten wir den Preis für das effektivste Gezeitenenergie-Projekt des Jahres", so Stuart Baird, Betriebsleiter des EMEC. "Drakas Leistungen und die Qualität des Produkts waren ebenso wie die koordinatorische Begleitung von Global Marine und J+S für den Gewinn dieses Preises von entscheidender Bedeutung."

Informationen zu Draka Offshore:

Draka Offshore ist eine führende Ingenieurgesellschaft mit komplettem Leistungsangebot, die den Sektoren Offshore-Wind, Öl- und Gas sowie Unterwasseranlagen durchgehend hochwertige Kabellösungen zur Verfügung stellt. Draka Offshore ist ein Teilbereich der Industry & Specialty Group der Draka Holding N.V. Für weitere Informationen zu Draka Offshore besuchen Sie http://www.DrakaOffshore.com.

Informationen zum European Marine Energy Centre:

EMEC beschäftigt sich in erster Linie mit der Entwicklung von erneuerbaren Marinetechnologien, die sich zur Stromerzeugung aus Wellen und Gezeitenströmungen für private und gewerbliche Bereiche eignen. EMEC ist weltweit das erste Zentrum seiner Art und bietet Entwicklungsunternehmen die Möglichkeit, mit dem Stromnetz verbundene Geräte und Prototypen unter authentischen Wellen- und Strömungsbedingungen umfassend zu testen. Besuchen Sie http://www.emec.org.uk für nähere Einzelheiten über das Zentrum.

