FPÖ: Vilimsky: Pilz soll den Spieß nicht umdrehen!

Links-Marxist Pilz versucht, Tatsachen zu verdrehen

Wien (OTS) - "Der Zwischenruf unseres Verfassungssprechers Harald Stefan wurde unvollständig protokolliert", berichtigte der freiheitliche Generalsekretär Harald Vilimsky die Berichte über die Sondersitzung vom 4. Februar 2011.

Während der Rede des Grün-Abgeordneten Pilz sei Stefan in Rage über Pilzens altstalinistisches Gedankengut gekommen und hätte folgenden Zwischenruf getätigt: "Ihre Einstellung ist wohl: alle ab in den Gulag", womit Stefan ausdrücken hätte wollen, dass die Grünen um Pilz ihre politischen Mitbewerber dorthin wünschten, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, erläuterte Vilimsky.

Die darauffolgende "Haltet-den-Dieb"-Reaktion der Grünen beweise, dass hier einer ihrer wunden Punkte erwischt worden sei, so Vilimsky. Kein Wunder, sei doch Pilz zu einer Zeit, in der der Gulag durchaus noch aktuell gewesen wäre, Mitglied der linksradikalen Gruppe der revolutionären Marxisten gewesen, die sich ja als österreichische Sektion der trotzkistischen Vierten Internationalen gesehen hätte und also jenen kommunistischen, totalitären und menschenverachtenden politischen Strömungen, die das System Gulag konzipiert und erschaffen hätten, durchaus zugetan gewesen wäre.

Heute, nachdem sich Pilz das grüne, scheinbar demokratische Tarnröckchen umgelegt hätte, leide er anscheinend unter politischer Amnesie, da er sich seiner alten politischen Liebe öffentlich nicht mehr erinnern könne und wolle. Es sei nachzuvollziehen, dass es ihn schmerzen müsse, wenn er sich durchschaut sehe und seine radikale, menschenverachtende politische Einstellung der Öffentlichkeit offenbar gemacht würde, meinte Vilimsky.

Pilzens Versuch jedoch, den Spieß umzudrehen und gegen denjenigen zu richten, der diese skandalöse Gesinnung angesprochen hätte, nämlich Harald Stefan, sei zum Scheitern verurteilt. "Wir werden auf jeden Fall eine Berichtigung des Protokolls verlangen, damit hier alles seine Richtigkeit hat", so Vilimsky.

