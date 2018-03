Grünewald: Entwurf von Bandion-Ortner schafft Rechtsunsicherheit

Grüne: Verschuldensunabhängige Medizinhaftung als generelle Lösung für Haftungsfragen

Wien (OTS) - Die Grünen schließen sich in der Debatte um den Entwurf von Justizministerin Bandion-Ortner zur Abschaffung der Schadenersatzpflicht für Pränatalmediziner der Meinung der österreichischen Patientenanwälte an. "Pränatalmediziner als einzige Gruppe von Medizinberufen aus der Schadenshaftung zu entlassen, ist nicht systemkonform und trägt in keinster Weise zu mehr Rechtssicherheit bei. Die Ankündigung eines Fonds zur Unterstützung von Familien mit Kindern mit Behinderungen, der in keinster Weise abgesprochen oder gedeckt ist, ist eine Irreführung aller Beteiligten", kritisiert der Gesundheitssprecher der Grünen, Kurt Grünewald.

Die Grünen fordern unter Einbeziehung von RechtsexpertInnen eine generelle Änderung bei der Haftung für Behandlungs- und Diagnosefehler.

Grünewald erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Grünen schon seit Jahren für ein Modell einer verschuldensunabhängigen Medizinhaftung eintreten. Dieses Modell sieht vor, dass eine Risikogemeinschaft von Ärzten, Gesundheitsberufen, Pharmafirmen und Herstellern von medizinischen Geräten in einen gemeinsamen Fonds einzahlen. "Wenn sich PatientInnen geschädigt fühlen, dann entscheidet ein unabhängiges Expertengremium, ob ein Behandlungsschaden aufgetreten ist, und zwar unabhängig von der äußerst komplexen und schwierig zu entscheidenden Verschuldensfrage". Wenn ein Behandlungsfehler vorliegt, dann können die PatientInnen aus diesem Fonds rasch und ohne langwierige und teure Zivilprozesse entschädigt werden. "Ein großer Vorteil einer verschuldensunabhängigen Haftung wäre eine gesteigerte Transparenz und ein gemeinsames Interesse aller Beteiligten, die Qualitätssicherung und Schadensprävention auszubauen, was wiederum den PatientInnen zu Gute käme", so Grünewald.

