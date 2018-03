VÖWG: Europa muss sich ökologischen Herausforderungen stellen

CEEP-Umweltausschuss tagt erstmals unter dem Vorsitz von Hans Sailer

Wien (OTS) - "Die Wahl zum Vorsitzenden des CEEP-Umweltausschusses ist für mich eine große Ehre und Herausforderung zugleich", meint Hans Sailer, neuer österreichischer Vorsitzender des CEEP-Umweltausschusses, unmittelbar nach seiner ersten Sitzung heute in Brüssel.

In Zeiten des Klimawandels sei gerade eine intelligente Umweltpolitik mit Blick auf die öffentlichen Dienste von Nöten. "Wenn Europa zu einer Innovations- und Nachhaltigkeitsunion zusammenwachsen möchte, dann steht es vor einer riesigen Herausforderung: Grünes Wachstum geht uns alle an und lässt sich nur mithilfe der öffentlichen Wirtschaft initiieren und aufrechterhalten", erläutert Sailer.

VÖWG-Geschäftsführerin Heidrun Maier-de Kruijff ergänzt: "Die Arbeit der europäischen Sozialpartner in Brüssel ist daher für die Erreichung der Klimaschutzziele unverzichtbar. Ich wünsche Hans Sailer für die anstehenden Aufgaben alles erdenklich Gute." Im Rahmen ihres ersten Zusammentreffens diskutierten die Mitglieder die anstehenden Aufgaben des Gremiums. Der Umweltausschuss orientiert sich vorwiegend am Arbeitsprogramm 2011 der Europäischen Kommission. Doch ließen es sich die Umweltfachleute des CEEP nicht nehmen, bereits in medias res über Ansätze und Ideen zur Verwirklichung eines ressourceneffizienten Europas und über neue Wege zur Implementierung europäischer Umweltpolitiken zu beraten.

Hans Sailer hat seit dem Jahr 1980 verschiedene Positionen bei den Wiener Wasserwerken bekleidet. Zuletzt leitete er elf Jahre lang als Geschäftsführer die Geschicke des Unternehmens. Sailer erfuhr an der Technischen Universität Wien seine Ausbildung zum Diplomingenieur.

Der Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft (CEEP) ist als offiziell anerkannter europäischer Sozialpartner ein wichtiger Akteur bei der politischen Willensbildung in Brüssel. Insbesondere, wenn es um Dienstleistungen von allgemeinem Interesse geht, erweist sich CEEP als unverzichtbares Pendant zum Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) und der Europäischen Vereinigung der Arbeitgeber- und Industrieverbände (BUSINESSEUROPE). Er berät die Generaldirektionen der Europäischen Kommission bei der Erstellung von Verordnungen, Richtlinien und Beschlüssen (Schluss).

