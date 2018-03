Wehrpflichtdebatte: ÖVPNÖ erneut in Blockiererposition

Huber zu Sobotka: Versuch mit Panikmache Reformen zu verhindern wird scheitern

St. Pölten (OTS) - In gewohnter Manier - wie zuletzt an der Bildungsdebatte erkennbar - kritisiert die ÖVP Niederösterreich Vorschläge von roten Ministern. Dieses Mal trifft es Hundstorfers "freiwilliges Sozialjahr".

"Die ÖVP bringt sich erneut in Blockiererposition, schürt sofort die Existenzangst bei den Zivieldienst-Trägerorganisationen und suggeriert zugleich, dass die Bevölkerung mit der Abschaffung der Wehrpflicht weniger sicher versorgt werde - absoluter Nonsens", kommentiert der grüne Landesgeschäftsführer Thomas Huber die heutigen Aussagen VP-Sobotkas.

Für Huber liegt es klar auf der Hand: "Es ist immer leichter gegen rote Minister zu wettern und Panikmache zu betreiben, als sich selbst Alternativmodelle zum SPÖ-Vorschlag zu überlegen. Denn eines ist klar: Alternativen zum Zivildienst vorzulegen, wäre die Aufgabe der schwarzen Innenministerin - diese hält sich aber diesbezüglich sehr zurück. Die ÖVP hält daher lieber an veralteten Modellen fest - weil sie es nicht besser weiß", so Huber.

Der grüne Landesgeschäftsführer erinnert die ÖVPNÖ daran, "dass wir bereits im Jahr 2011 angekommen sind. Reformen sind nötig, um Maßnahmen entsprechend der Zeit und der aktuellen Bedürfnisse der Menschen zu setzen. Das hat die ÖVP offenbar noch nicht kapiert - wie sonst ist es zu erklären, dass ihr jede neue Reformidee Angst macht", so Thomas Huber.

