SP-Ramskogler ad FP-Schütz: Permanente Wiederholung machts auch nicht besser

FPÖ muss sich endlich einmal mit den Tatsachen beschäftigen

Wien (OTS/SPW-K) - "Selbst wenn die FPÖ jetzt täglich die gleichen Themen trommelt, bleiben ihre Aussagen gleich fernab der Tatsachen", sagt SP-Gemeinderätin Mag.a Sonja Ramskogler anlässlich einer FP-Aussendung, "Ich empfehle der FPÖ, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Sollte die FPÖ tatsächlich Interesse für echtes politisches Engagement entwickeln, so könnte sie sich zum Beispiel dafür einsetzen, dass sozial schwache Familien für die Inanspruchnahme von psychotherapeutischer Hilfe finanzielle Unterstützung durch die Krankenkassen bekommen. Dafür kämpft die SPÖ schon lange. Für die FPÖ wäre handeln statt beschweren sicher auch einmal eine Alternative."

Ramskogler berichtet außerdem von einem temporären Personalengpass bei Kinder- und JugendpsychiaterInnen infolge einer Umstellung der Ausbildungsrichtlinien durch die Ärztekammer. "Die Psychosozialen Dienste bemühen sich derzeit vermehrt darum, dass weiteres Fachpersonal ausgebildet wird", sagt Ramskogler, "Das muss auch die FPÖ endlich zur Kenntnis nehmen."

Die Psychiatriereform werde in Wien konsequent und mit großer Umsicht verfolgt, stellt die SP-Politikerin klar: "Die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden dabei ganz besonders berücksichtigt. Daher wird die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wien stetig ausgebaut und modernisiert." Der massive Ausbau der Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Rosenhügel und im AKH seien nur zwei der jüngsten Maßnahmen. "Außerdem wird es im neuen Krankenhaus Nord eine zusätzliche entsprechende Abteilung geben", erklärt Ramskogler. Zusätzlich ist erst im vergangenen Herbst mit der Übersiedlung der Gesundheits- und Krankenpflegeschule von der Rudolfstiftung ins Kaiser-Franz-Josef-Spital Platz für die neue Psychiatrische Abteilung für die Bezirke 3 und 11 geschaffen worden. Darüber hinaus wurde im September ein Übergangswohnhaus für Menschen mit psychischen Erkrankungen eröffnet, das seinen Schwerpunkt auf jüngere Erwachsene mit psychischen Erkrankungen im Anschluss an einen stationären Aufenthalt setzt.

"Bei Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist sorgfältige Planung ganz besonders wichtig. Nur so ist die beste Versorgung der jungen Menschen garantiert. Es gibt daher bei entsprechenden Projekten eine gewisse Vorlaufzeit", betont Ramskogler, "Der Stadt Wien sind umfassende Lösungen ein Anliegen, die die höchste Versorgungsqualität für die Wienerinnen und Wiener garantieren."

Im Übrigen seien auch die Psychosozialen Dienste in Wien in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingebunden. Neben dem Ambulatorium für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Tageslklinik gebe es seit 2007 auch einen kinder- und jugendpsychiatrischen Liasondienst. "Dieser Liasondienst ist erst 2010 erweitert worden", sagt Ramskogler, "Ich empfehle Herrn Lasar, sich endlich einmal mit den Tatsachen auseinanderzusetzen anstatt sich in blauer Realitätsverweigerung zu üben." (Schluss)

