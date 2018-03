2020 The Future of Teacher Education

Internationaler Kongress zur Zukunft der Lehrerbildung in Wien

Kongress: "2020 The Future of Teacher Education"



Ob und wohin sich die europäischen Schul- und Bildungssysteme in den

nächsten Jahren verändern, hängt nicht nur von den politischen und

institutionellen Rahmenbedingen, sondern ganz entscheidend auch von

der Aus- und Fortbildung der LehrerInnen ab. In unserer sich

wandelnden Gesellschaft sehen sich LehrerInnen mit immer neuen

Herausforderungen und Aufgaben konfrontiert. Neben der

Wissensvermittlung geht es verstärkt um Fragen des sozialen

Zusammenlebens, der Persönlichkeitsentwicklung aber etwa auch darum,

wie Schüler lernen können zu lernen. Welche Kompetenzen LehrerInnen

für ihre vielfältigen Aufgaben benötigen und wie sie diese am besten

erwerben können, darüber sprechen Erziehungswissenschafter und

Pädagogen beim internationalen Kongress "2020 The Future of Teacher

Education".



Der Kongress findet in der Wiener Börse und im Wiener Stadtschulrat

statt. Die Konferenzsprachen sind Englisch und Deutsch.

Veranstalter: "Zentrum für Kultur und Pädagogik" in Wien - ein

Institut der "Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft".

Link: http://www.2020teachereducation.org/



Datum: 3. - 4.3.2011, jeweils 09:30 - 18:00 Uhr



Ort:

Wiener Börse

Wipplingerstr. 34, 1010 Wien





