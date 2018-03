Für Schüco erfolgreich am Ball: Liang Wenchong / Chinas bester Golfer neuestes Mitglied im Team der hochklassigen Schüco Markenbotschafter

Bielefeld (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs - Liang Wenchong, Chinas bester Golf-Pro, schlägt ab sofort als Markenbotschafter für Schüco, führender Anbieter von zukunftsweisenden Gebäudehüllen, ab. Seit den Sony Open auf Hawaii trägt der 32-jährige Profi das Logo des Unternehmens auf der Kappe und dem Golf-Bag. Schüco steht für weltweite Kompetenz bei Solarlösungen, Fenstern, Türen sowie Fassaden und übernimmt Verantwortung in Bezug auf die Schonung der natürlichen Ressourcen der Welt. Mit Grüner Technologie für den Blauen Planeten. Das bedeutet saubere Energie aus Solar und Fenstern. Liang Wenchong ist in seiner Heimat einer der bekanntesten Golfspieler und der einzige Chinese in den Top 100 der Weltrangliste. Aktuell ist der zweifache Familienvater, der seit 1999 professionell Golf spielt, auf Position 72 geführt. In China hat sich der Golfsport zu einer sehr populären Sportart entwickelt. Dirk U. Hindrichs, geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter der Schüco International KG: "Liang Wenchong ist ein Sportler, der mit seinem großen Ehrgeiz und seiner professionellen Einstellung ideal zu Schüco passt. Auf der Asian Tour wie auch in Europa sind ihm in den nächsten Jahren noch viele Erfolge zuzutrauen. Der Markt in China ist sehr bedeutsam für unser Unternehmen. Wir sind davon überzeugt, dass Liang Wenchong der ideale Botschafter ist, um die Marke Schüco auch in seiner Heimat bekannt zu machen." Liang Wenchong freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit: "Schüco ist ein absoluter Vorreiter in Sachen klimafreundliche Technologien und ich möchte das Unternehmen unterstützen. Ich bin stolz darauf, gemeinsam mit so herausragenden Golfern Teil des Schüco Markenbotschafter Teams zu sein." Zu den Schüco Markenbotschaftern zählen neben der aktuellen Nummer zwei der Welt, Martin Kaymer, die Top-Golfer Bernhard Langer, Colin Montgomerie, Miguel Ángel Jiménez, Grégory Havret, Geoff Ogilvy, Henrik Stenson und Edoardo Molinari. Sowohl der professionelle Golfsport als auch die innovativen Produkte von Schüco stehen für Technik in Harmonie mit Natur und Umwelt. Schüco Grüne Technologie für den Blauen Planeten / Saubere Energie aus Solar und Fenstern Die Schüco International KG ist der führende Anbieter von zukunftsweisenden Gebäudehüllen. Das Unternehmen steht für weltweite Kompetenz bei Solarlösungen, Fenstern und Türen sowie Fassaden. Kurz: für grüne Technologie für den Blauen Planeten. Der Jahresumsatz in 2010 beträgt 2,35 Milliarden Euro. Schüco ist mit über 5.000 Mitarbeitern und 12.000 Partnerunternehmen in mehr als 75 Ländern aktiv. Das Bielefelder Unternehmen versteht sich dabei nicht nur als Anbieter modernster Fenster- und Fassadentechnologie sowie effizienter Solarlösungen für Solarstrom und Solarwärme, sondern auch als kompetenter Berater für Architekten, Planer, Metallbau und Kunststoff verarbeitende Betriebe, Solarteure, Investoren und Bauherren. Das Ziel: allen Märkten maßgeschneiderte Lösungen anzubieten - im privaten Wohnungsbau ebenso wie im Industrie- und Objektbau. Mit einem breiten Produktportfolio aus hochwertigen Werkstoffen, mit Systemen, die anspruchsvollsten Maßstäben an Energieeffizienz, Sicherheit, Komfort und Design genügen und die höchsten Qualitätsstandards verpflichtet sind. Mit dem Unternehmensleitbild "Energy2

