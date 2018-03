FP-Jung: Überfälle in Liesing häufen sich

FPÖ kritisiert fehlende Polizeipräsenz

Wien (OTS/fpd) - Der Bezirksparteiobmann der FPÖ-Liesing, LAbg. Mag. Wolfgang Jung nimmt den bewaffneten Raubüberfall einer 7-köpfigen türkischen Jugendbande zum Anlass, die sich immer weiter verschlechternde Sicherheitslage in Liesing zu kritisieren.

"Es kann nicht sein, dass in einem Flächenbezirk, vor allem an den Wochenenden, kaum Polizei auf der Straße zu finden ist. Besonders häufen sich die Klagen über rücksichtslose Jugendbanden. Wenn diese nicht rechtzeitig gestoppt werden, ist deren Weg von der Belästigung und Sachbeschädigung über die Kleinkriminalität zum Verbrechertum vorgezeichnet", kritisiert der Mandatar. "Es ist unverständlich, dass Messerattacken oder der angesprochene Handyraub in Polizeiberichten als Zeitvertreib oder Mutprobe schöngeredet werden. Die U-Bahnstationen und ihr unmittelbares Umfeld werden dabei immer mehr zum Treffpunkt dieser Gangs und gehören schärfer überwacht."

Straßenraub, Einbrüche, Benzindiebstahl, Autoeinbruch, Postamtsüberfall, Gewalttaten - das Jahr ist noch jung, aber die Liste der Verbrechen ist schon beängstigend lang. Dabei fällt die unverhältnismäßig hohe Zahl an Jugendlichen - stark dabei vertreten sind besonders Zuwanderer - negativ auf. Hier muss sogar die jährlich mit neuen Tricks geschönte Kriminalstatistik ein Versagen eingestehen.

Liesing war noch vor 15 Jahren ein ruhiger und von Gewalt und Kriminalität kaum heimgesuchter Bezirk. Das Versagen der Polizeiführung, die den Einsatz der Beamten auf die Innenstadtbezirke konzentriert, wird aber immer offenkundiger. "Wenn zehntausende Mannstunden zur Überwachung chaotischer, linksradikaler Demonstranten notwendig sind, fehlen diese natürlich bei der Kriminalitätsprävention", schließt Jung. (Schluss) hn

