FP-Matiasek: Überprüfung und Austausch von Wasserrohren zügig vorantreiben

Offensichtlich massive Versäumnisse über Jahrzehnte

Wien (OTS/fpd) - Bei aller Berücksichtigung, dass alte Wasserrohre unter dem zunehmenden Verkehrsaufkommen leiden und leck werden, sei jedoch die große Zahl der Wasserrohrbrüche in den letzten Monaten alarmierend. Hier seien massive Versäumnisse über Jahrzehnte zu orten. Die FPÖ-Wien fordert daher die Stadt Wien auf, sowohl die Rohrüberprüfungen als auch den notwendigen Austausch alter Rohre zügig voranzutreiben, so heute die Stadträtin der FPÖ-Wien, LAbg. Veronika Matiasek aus aktuellem Anlass in Hernals. (Schluss) hn

