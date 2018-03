Todt: Schaffung altersgerechter Arbeitsplätze hat oberste Priorität

Arbeitnehmer länger gesund im Erwerbsleben halten - Faktisches an gesetzliches Pensionsantrittsalter heranführen

Wien (OTS/SK) - Die Arbeitgeber müssen dahingehend sensibilisiert werden, älteren Menschen einen längeren Verbleib im Erwerbsleben zu ermöglichen. Denn: "Ältere Arbeitnehmer sind ein Gewinn für jedes Unternehmen", so PVÖ-Generalsekretär Bundesrat Reinhard Todt am Montag im Gespräch mit dem SPÖ-Pressedienst. "Der Vorschlag von ÖVP-Sozialsprecher Wöginger in der heutigen "Die Presse" eine Teilpension einzuführen, ist zwar ein weiterer Inhaltspunkt in der Diskussion um längeres Arbeiten zu ermöglichen, doch zuerst muss man die Rahmenbedingungen für ein 'in die Pension gleiten' schaffen", fordert Todt. Für den PVÖ-Generalsekretär hat daher das Heranführen des faktischen an das gesetzliche Pensionsantrittsalter Vorrang. ****

Der Seniorenrat als überparteiliche Interessenvertretung hat bereits im Vorjahr folgendes Maßnahmenbündel ausgearbeitet und freut sich auf die versprochenen Verhandlungen mit Sozialminister Rudolf Hundstorfer:

-fit2work - frühzeitige Intervention und Beratung, um Krankenstände und Frühpensionierungen zu vermeiden.

- Rehabilitation vor Pension - zwingender Vorrang von Rehabilitationsmaßnahmen vor Zuerkennung einer Pension. -Verstärkte Bemühungen für Ältere am Arbeitsmarkt -Eingliederungsbeihilfen und Beschäftigungsprojekte, sowie die Schaffung von Anreizen um länger im Erwerbsleben zu bleiben.

Die Forderung des Seniorenrats eine Gesundheitsstraße für raschere, einheitliche Begutachtungen der Arbeitsfähigkeit für AMS und Pension einzuführen, konnte im Vorjahr bereits verwirklicht werden.

Gemeinsam mit den Sozialpartnern sollen darüber hinaus altersgerechte Rahmenbedingungen in den Betrieben verwirklicht werden. Diese umfassen:

Sensibilisierung der Führungskräfte

Altersgerechte Arbeitsorganisation

Betriebliche Gesundheitsförderung

Qualifikation, Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen

Dazu muss ein verstärkter Kündigungsschutz älterer Arbeitnehmer kommen.

"Wir müssen die 'in die Pension abschieben-Mentalität' verhindern. Und dazu muss die Arbeitswelt so gestaltet werden, dass man sie auch bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter gesund erleben kann. Dieses Umdenken gebietet schon alleine die demografische Entwicklung. Schon 2015 werden laut Studien in Österreich zigtausend Arbeitskräfte fehlen. Ältere Arbeitnehmer sind daher unverzichtbar und wertvoll", so Todt abschließend. (Schluss) sv/mp

