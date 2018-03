FP-Mahdalik: Wiener U-Bahnzüge stehen mehr als sie fahren

Wann reagieren Brauner und Vassilakou?

Wien (OTS) - "Und täglich bleibt die U-Bahn liegen" heißt der von SPÖ-Finanzstadträtin Brauner produzierte Streifen, bei dem die grüne Verkehrsstadträtin Vassilakou Regie geführt und die "Goldene Himbeere" für den schwächsten Film des Jahres errungen hat. Teil 2 "Die U-Bahn des Grauens" ist bereits gesichert, nachdem bei der U 4 gestern wieder ein 45 Minuten-Ausfall zu verzeichnen war, ist FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik über die Unzuverlässigkeit der öffentlichen Verkehrsmittel empört.

Während Vassilakou mit Alfons Haider in New York auf Kosten der Steuerzahler das Tanzbein schwingt und für die Kameras posiert, stehen sich die Fahrgäste der U-Bahn die Füße in den Bauch. Keine Woche ohne U-Bahnstörung, keine Woche ohne elendslange Wartezeiten für die Benützer der Öffis, denen SPÖ und Grüne für dieses Kasperltheater 450 Euro pro Jahr aus der Tasche ziehen.

Statt auf Regimentskosten durch die Welt zu jetten, sollte sich Vassilakou also besser um die Zuverlässigkeit der Öffis kümmern. Jeder Euro, der für USA-Trips der rotgrünen Haute-Volèe aus dem Fenster geschmissen wird, muss künftig in die Öffis investiert werden, fordert Mahdalik. (Schluss)otni

