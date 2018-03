ÖAMTC: Preisvorteil von Diesel gegenüber Benzin in 10 Jahren um 85 Prozent geschrumpft

Aktuelle Höchstpreise knapp an der 1,50 Euro-Marke

Wien (OTS) - Ein Liter Sprit um 20 Schilling - was in den 90er Jahren noch ein utopisches Schreckensszenario war, wird zur bitteren Realität. Die Preise an den Zapfsäulen bewegen sich knapp unter 1,50 Euro. Dazu kommt, dass sich vor allem Vielfahrer, wie z. B. Pendler, bisher für ein Dieselfahrzeug entschieden haben. Neben den Verbrauchswerten war vor allem der günstigere Spritpreis ein wichtiges Argument für ein in der Anschaffung teureres Dieselmodell. Ein ÖAMTC-Preisvergleich zeigt, dass davon immer weniger übrig bleibt. "In den vergangenen 10 Jahren ist die Preisdifferenz zwischen Super und Diesel um 85 Prozent gesunken", weiß ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexperte Martin Grasslober. Hatte man 2001 noch einen Preisvorteil von 22,1 Cent pro Liter Diesel, sind es derzeit im Schnitt nur mehr 3,4 Cent.

Verantwortlich dafür ist zum einen die Mineralölwirtschaft, die beim Diesel stärkere Preissteigerungen forciert hat. Zum anderen hatten die differenzierten Erhöhungen der Mineralölsteuer (MöSt) laut ÖAMTC große Auswirkungen. Im Jänner 2004 ist die MöSt auf Diesel um 2 Cent gestiegen, bei Benzin um 1 Cent. Im Juli 2007 ist die MöSt auf Diesel um 5 Cent erhöht worden, auf Benzin um 3 Cent. Im Jänner 2011 wurde die MöSt neuerlich erhöht, diesmal um 5 Cent bei Diesel sowie 4 Cent bei Benzin.

Im Februar 2001 kostete Diesel im Schnitt 0,740 Euro (10,18 Schilling) und Super 0,961 Euro (13,22 Schilling). Die Durchschnittspreise Anfang Februar 2011: Diesel 1,285 Euro und Super 1,319 Euro. Die aktuellen Höchstpreise liegen heute in Österreich für Super Plus bei 1,499 Euro, für Super bei 1,469 Euro, für Diesel bei 1,429 Euro.

Club unterstützt, preisbewusst zu tanken

Als Service bietet der ÖAMTC allen Autofahrern eine österreichweite Übersicht günstiger Tankstellen auf seiner Homepage. Unter der Internetadresse www.oeamtc.at/sprit kann man sich die preisgünstigste Tankstelle suchen. Der ÖAMTC-Spritpreis-Feed liefert die günstigsten Tankstellen im Bundesland nach Wahl und aktualisiert sich im Zehn-Minuten-Takt. Er ist auf der Homepage des Clubs unter www.oeamtc.at/feeds anforderbar. Außerdem gibt es für das iPhone und jetzt auch für das Samsung-Betriebssystem "Bada" eine kostenlose Sprit-Applikation: Details und Downloadmöglichkeiten ebenfalls unter www.oeamtc.at.

