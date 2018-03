Wehrpflicht - BZÖ-Ebner: VP-Arbeitsdienstfantasien endgültig absurd

Wien (OTS) - Die ÖVP-Pläne einer verkürzten Wehrpflicht und

eines "Zwangszivildienstes" werden vom BZÖ massiv abgelehnt. "Die VP-Zwangsdienstfantasien sind absolut absurd. Die Prölls und Strache sind beide die letzten Verteidiger der Wehrpflicht und jetzt will die ÖVP sogar alle jungen Männer in einen "Österreich-Arbeitsdienst" zwingen. Das ist inakzeptabel. Das BZÖ fordert die Aussetzung der Wehrpflicht und die Einrichtung einer freiwilligen Bürgerhilfe als Zivildienstersatz", so BZÖ-Generalsekretär Christian Ebner heute auf die bekannt gewordenen Pläne der ÖVP, unter dem Titel "Österreichdienst" einen Zwangsarbeitsdienst für die Jungen einzuführen.

Auch die geplante Reduzierung der Wehrpflicht auf fünf Monate ist für Ebner ein "purer Ausdruck der sicherheitspolitischen Verzweiflung der ÖVP: Die Prölls leben im Gestern und haben kein Konzept für Morgen. Auch die ÖVP hat die sachorientierte Ebene endgültig verlassen. Schon die Reduzierung der Wehrpflicht von acht auf sechs Monate hat zur Folge gehabt, dass das Bundesheer trotz Wehrpflicht heute nicht mehr in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. Diskont-Heer und Arbeitsdienst; das ist die Vorstellung der ÖVP. Das BZÖ steht für ein Profi-Heer aus Freiwilligen und für eine freiwillige Bürgerhilfe, um mit motivierten jungen Menschen, Langzeitarbeitslosen und Pensionisten, das Sozialsystem zu sichern", betont Ebner.

