Mölzer: Ereignisse in Ägypten zeigen das Versagen der EU-Außenpolitik

EU-Außenvertreterin Ashton folgt der Position der USA - Brüssel muß sich als ehrlicher Makler einbringen, damit Ägypter eigenen Weg zur Demokratie finden

Wien (OTS) - Die Ereignisse in Ägypten zeigten der Welt ein weiteres Mal eindrucksvoll, wie bedeutungslos die Außenpolitik der Europäischen Union sei, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Zuerst hüllt sich die britische Baronin Catherine Ashton, die den klingenden Titel der "Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik" trägt, in vornehmes Schweigen. Und dann, nachdem die USA auf eine Position festgelegt haben, folgt die Europäische Union Washington. Die oft versprochene eigenständige europäische Außenpolitik sieht wahrlich anders aus", kritisierte Mölzer, der auch Mitglied des auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments ist.

Insbesondere sei es für die Europäische Union zuwenig, so der freiheitliche EU-Mandatar, in offiziellen Stellungnahmen die Gewalt "aufs Schärfste" zu verurteilen und freie und faire Wahlen zu verlangen. "Das sind die üblichen diplomatischen Platitüden. Wichtiger wäre es, daß sich Brüssel aktiv in den Transformationsprozeß in Ägypten einbringt und als ehrlicher Makler zwischen den Parteien auftritt. Und ehrlicher Makler zu sein bedeutet auch, daß nicht versucht wird, Ägypten ein bestimmtes Modell der Demokratie überzustülpen. Vielmehr muß den Ägyptern sowie den anderen Völkern in der Region Respekt entgegengebracht werden, damit sie ihren eigenen Weg zur Demokratie finden", schloß Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at