VP-Mayrhofer ad FP-Irschik: Hundezone bleibt erhalten

ÖVP fordert weitere Hundezone auf Donauinsel

Wien (OTS) - "Die Aussagen von Gemeinderat Irschik entsprechen absolut nicht den Tatsachen", erklärte heute ÖVP-Bezirksrätin Andrea Mayrhofer in Reaktion auf eine entsprechende Aussendung der FPÖ-Floridsdorf. Selbstverständlich solle die angesprochene Hundezone beim Ferdinand-Kaufmann-Platz erhalten bleiben, so Mayrhofer. Gemeinsam mit dem Siedlerverein Bruckhaufen und dem Verein "Mehr Platz für Hunde" wurde lediglich ein Paket geschnürt, wonach die Öffnungszeiten der Hundezone an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen auf 9.00 bis 18.00 Uhr eingeschränkt wurden. Die Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 6.00 bis 22.00 Uhr blieben dagegen unverändert. "Von einem Hundeverbot kann also keine Rede sein", so Mayrhofer.

Weiters habe die ÖVP Floridsdorf einen Antrag eingebracht, eine weitere - viel größere - Hundezone mit Wasserzugang auf der Donauinsel zu errichten. "Unser Ziel ist es, das Angebot für Hunde und deren Besitzer sinnvoll zu erweitern, dabei aber auch Rücksicht auf Anrainer und Nicht-Hundebesitzer zu nehmen", so Mayrhofer. "Wir hoffen, dass die MA45 diesem Ansinnen näher tritt." Für März wurde bereits eine Besichtigung des geplanten Areals durch den Umweltausschuss festgelegt. "Das ist im Unterschied zum verunsichernden Geplärre der FPÖ verantwortungsvolle und sachorientierte Politik", so Mayrhofer abschließend.

