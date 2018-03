SP-Valentin an Stiftner: Wasserwerke setzen umfassendes Erneuerungskonzept um

Modernes 6-Säulen-Programm zur nachhaltigen Sicherung der Trinkwasserversorgung

Wien (OTS/SPW-K) - "Mehr als entbehrlich" sind für Umweltausschussvorsitzender, SP-Gemeinderat Erich Valentin die wiederholten Unkenrufe von VP-Stiftner zur Wasserversorgung in Wien. "Die Wiener Wasserwerke investieren jährlich 30 Mio. Euro in die Rohrnetzerneuerung und Instandhaltung der Wasserleitungen und setzen seit langem ein umfassendes Rohrnetzerneuerungsprogramm konsequent um", erläutert Valentin.

Unter Mitwirkung internationaler Experten haben die Wiener Wasserwerke ein 6-Säulen-Programm zur Rohrnetzerneuerung entwickelt. Das Programm basiert auf modernen Managementmethoden, computergestützten Überwachungssystemen und innovativen Bauverfahren. Natürlich werden sämtliche Bauvorhaben mit anderen Baumaßnahmen in der Stadt abgestimmt.

Trotz diesem ausgeklügeltem Programm könne es aber auch in Zukunft zu spontan auftretenden Schäden am über 3.000 Kilometer langen Wasserrohrnetz in Wien kommen. "Es ist zu erwarten, dass Kollege Stiftner als selbst ernannter 'Wasserrohr-Wachhund' nun jedes Mal Laut gibt. Sinnvoller hingegen wäre es, wenn sich der VP-Gemeinderat über die Arbeit der Wiener Wasserwerke informieren würde. Denn dann wüsste Stiftner, dass schon heute - wo immer es technisch möglich ist - die grabungslose Sanierungstechnik zum Einsatz kommt", so Valentin abschließend. (Schluss) lok

