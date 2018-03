Mikl-Leitner: Großer Erfolg für Kursmodul Tschechisch in der Therme Laa

Tourismus: Tschechisch steht hoch im Kurs

St. Pölten (OTS/NÖI) - 57 MitarbeiterInnen der Therme Laa haben seit dem Start im Oktober 2010 am Kursmodul "Tschechisch für die Tourismusbranche" des NÖ Sprach-Kompetenzzentrums teilgenommen. Demnächst wird es anlässlich des Kursabschlusses eine Urkundenüberreichung geben. VP-Landesrätin Mag. Johanna Mikl-Leitner machte sich ein Bild vom Sprachkurs-Angebot in der Therme Laa und unterstrich dabei die Bedeutung für Niederösterreich: "Allein in der Therme Laa machen unsere tschechischen Nachbarn bereits 30 Prozent der Besucherinnen und Besucher aus. Und da ist es besonders wichtig, auf die steigende Bedeutung unseres Nachbarlandes Tschechien für den NÖ Tourismus bestens vorbereitet zu sein, damit wir unseren tschechischen Nachbarn die Schönheit und Vielfalt Niederösterreichs auch in ihrer Muttersprache präsentieren können."

MitarbeiterInnen der Therme lernen in 30 Unterrichtseinheiten, ihre Region und ihr Angebot in Tschechisch vorzustellen. Das hilft, um künftig Gäste in deren Landessprache begrüßen und darüber hinaus die Schönheiten des Weinviertels besser beschreiben zu können. Das Sprach-Kompetenzzentrum der NÖ Landesakademie bietet drei Tschechisch-Kurse in der Therma Laa an.

Entwickelt wurde der Sprachführer vom NÖ-Sprachkompetenzzentrum und dient zur Unterstützung der grenzüberschreitenden Regionalentwicklung im touristischen Bereich. Sprachführer und Arbeitsheft - entwickelt von Projektmanagerin Therese Reinel -umfassen wichtige Redewendungen und Wörter rund um die Themen "Begrüßung von Gästen", "Ausflugsziele", "Vorstellung der Region" sowie "Wein und Kulinarik". Die Wortsammlung eignet sich für Anfänger wie Fortgeschrittene gleichermaßen: "Beim Fachsprach-Kurs geht es vor allem um ein praxisnahes Lernangebot. Der Spaß beim Lernen soll nicht zu kurz kommen." so Dr. Christian Milota, Geschäftsführer der Landesakademie. Die Kurse werden vom Land NÖ und der EU gefördert und sind für die TeilnehmerInnen kostenlos.

Rückfragen & Kontakt:

Tel.: 02742/9020 DW 141

www.vpnoe.at

Volkspartei Niederösterreich

Öffentlichkeitsarbeit