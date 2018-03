Grünewald zu Karls Hochschulpolitik: "Alter Wein in neue Schläuche"

Qualitätserhalt durch Absenken der Studierendenzahlen macht Österreich zum endgültigen Nachzügler

Wien (OTS) - "Alter Wein in neue Schläuche", meint der Wissenschaftssprecher der Grünen, Kurt Grünewald, angesichts der ziellosen Hochschulpolitik der Wissenschaftsministerin. "Dass manche Berufe mehr als andere nachgefragt werden, ist nicht neu. Wie es weniger GoldschmiedInnen als AutomechanikerInnen gibt, gilt dies auch für NumismatikerInnen und JuristInnen. Dass das Wissenschaftsministerium diese Entwicklungen über Jahrzehnte verfolgt und nun Hilfe schreit, stellt den Verantwortlichen kein gutes Zeugnis aus", zeigt sich Grünewald verärgert.

"Mag sein, dass die Wissenschaftsministerin glaubt, es gäbe größere Katastrophen als Studiengebühren - dass aber das Stipendiensystem großzügig ausgebaut wird, scheint in Anbetracht der Budgetlage völlig unglaubwürdig. Der Ausbau auf europäisches Niveau - wo vielfach weit über 50 Prozent der Studierenden Beihilfen empfangen - würde nämlich ein Vielfaches dessen kosten, was neue Studiengebühren einspielen", gibt Grünewald zu bedenken.

Nichts einzuwenden hat der Wissenschaftssprecher der Grünen gegen vermehrte Kooperationen und nationale Profilbildungen. Allerdings sollte man nicht übersehen, dass hier schon ohne Zutun des Ministeriums einiges geschehen ist, wie auch der Rektor der TU Wien kritisch anmerkte. "Wenn einzelne Länder wie Tirol und Niederösterreich mit Landesgeldern kostspielige private Medizinische Universitäten finanzieren wollen - in Tirol 12 km von der öffentlichen Medizin Uni entfernt - stellt sich schon auch die Frage, ob diese Landesbudgetmittel nicht besser in öffentlichen Universitäten fließen sollten. Wien, Oberösterreich und die Steiermark könnten hier als Beispiel dienen. Den Unis und Studierenden den Schwarzen Peter zuzuspielen und die Unterdotierung heimischer Universitäten hartnäckig zu verschweigen, halte ich langsam für unanständig und unseriös", schließt Grünewald.

