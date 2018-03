CellTrusts SecureSMS für Betreiber ab sofort auch für Millionen von Celcom-Vertragskunden, dem grössten Mobilfunkanbieter Malaysias, verfügbar

Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) - CellTrust

Corporation, das weltweit führende Unternehmen für die sichere mobile Nachrichtenübermittlung und dazugehörige sichere Anwendungen für Mobiltelefone (http://www.celltrust.com), gab heute bekannt, dass Celcom, der grösste 3G-Betreiber Malaysias (http://www.celcom.com.my), die bereits zum Patent angemeldeten Betreiber-Technologien CellTrust SecureSMS(TM) Consumer und CellTrust SecureSMS(TM) Enterprise (SSMS) einsetzen wird, um seinen Mobilfunk-Vertragskunden wie auch Geschäftskunden zukünftig eine sichere Lösung zur Nachrichtenübermittlung bieten zu können.

Celcom führte die CellTrust SecureSMS Consumer-Awendung bereits für das BlackBerry-Betriebssystem ein. Celcoms Mobilfunk-Vertragskunden steht die Anwendung nun über den BlackBerry App-Store zum Download bereit. Darüber hinaus stellt Celcom sein Anwendungsmodell CellTrust SecureSMS Enterprise ab sofort Kunden aus Konzernen, Regierungskreisen sowie sonstigen Geschäftskunden in Form eines dedizierten oder gehosteten Server-Angebots zur Verfügung, das direkt in die Infrastruktur des jeweiligen Unternehmens integriert werden kann. Celcom und CellTrust beabsichtigen zudem, eine neue Secure MMS-Anwendung noch in diesem Jahr als Bestandteil einer vollständig abgesicherten Messaging-Suite anzubieten.

"Unternehmen für Sicherheitsprodukte beschäftigen sich derzeit intensiv mit verschiedensten Sicherheits-Clients für Mobiltelefone, angefangen bei Anti-Malware-Angeboten und VPN-Zugang bis zu Sicherheitsanwendungen für Smartphones. Sichere SMS-Anwendungen wurden bislang jedoch eher stiefmütterlich behandelt", so Jeff Wilson, leitender Analyst der Sicherheitsabteilung von Infonetics Research, Inc. "SMS ist ein allzeit präsentes und absolut unerlässliches Kommunikationsmittel für Verbraucher und Unternehmen. Der steigende Bedarf in den Bereichen Datenschutz und Compliance wird letztlich dafür sorgen, dass alle auf Lösungen wie CellTrusts SecureSMS zurückgreifen werden."

"Wir sind sehr zufrieden mitanzusehen, wie Celcom bei der Bereitstellung von sicheren Lösungen für die Nachrichtenübermittlung für seine Mobilfunk-Vertragskunden in Malaysia eine Führungsrolle übernimmt", so Sean Moshir, der CEO von CellTrust. "Sichere SMS sind im Augenblick von besonders grosser Bedeutung, da im Rahmen der herkömmlichen SMS-Kommunikation innerhalb der letzten Monate immer wieder grosse Sicherheitsrisiken aufgetreten sind. Mit sicheren Funktionen zur Nachrichtenübermittlung wird sich Celcom von den anderen Mobilfunkanbietern der Region distanzieren können."

CellTrusts weltweites, patentrechtlich geschütztes SecureSMS(TM)-Angebot bietet:

Sichere, durchgehende Verschlüsselung entsprechend der höchsten internationalen Standards

Kommunikation über SMS-Kontrollkanal (unterstützt von allen Betreibern weltweit)

Bestätigungen für eingehende, geöffnete und gelöschte Nachrichten

Nachrichten mit bis zu 5.000 Zeichen

Berichts- und Compliance-Funktionen

Zugriff in 200+ Ländern

Datenlöschung per Fernzugriff

Zertifizierung von den grössten Betreibern und Handset-Herstellern

Zahlreiche weitere Vorteile

Informationen zur CellTrust Corporation

CellTrust ist ein weltweit führender Anbieter von sicherer, mobiler Nachrichtenübermittlung und dazugehörigen Anwendungen, der in 200+ Ländern mit mehr als 800 Betreibern zusammenarbeitet. http://www.celltrust.com

