Wissenschafter des Jahres Kurt Kotrschal, MS Albatros-Kapitän Morten Hansen und Pathologe Roland Sedivy zu Gast in "Mahlzeit Burgenland"

Kustos der Esterházy-Privatstiftung Florian Thaddäus Bayer und Manager Michael Sikora sind ebenfalls in der Mittagssendung von ORF-"Radio Burgenland" zu Gast

Am Mittwoch, dem 9. Februar 2011,

Moderator Georg Prenner den Kapitän des Kreuzfahrtschiffes MS Albatros, Morten Hansen begrüßen. Der gebürtige Norweger verbringt seine Landurlaub im Burgenland. Sein Kochtipp: Bacalao.

Der Kustos und Konservator der Esterházy Privatstiftung, Dr. Florian Thaddäus Bayer, ist zu Gast in "Mahlzeit Burgenland". Bei Georg Prenner plaudert er am Donnerstag, dem 10. Februar 2011, über die großartige Sammlung der Esterházys, für deren Restaurierung er verantwortlich ist. Wir servieren Pasta alla Puttanesca.

Am Freitag, dem 11. Februar 2011, ist Dr. Michael Sikora zu Gast. Der Manager in der Automobilbranche ist vor sechs Jahren mit seiner Frau nach Shanghai ausgewandert. Er träumt dort in der allgemeinen Hektik von der Donnerskirchner Idylle. Sein Kochtipp: Tafelspitz

Der renommierte Pathologe Primarius Dr. Roland Sedivy ist am Montag, dem 14. Februar 2011, zu Gast bei ORF-Moderatorin Silvia Scherleitner. Er erforscht alte und neue Rätsel der Pathologie. In "Mahlzeit Burgenland" plaudert er auch über sein Hobby - die Schriftstellerei. Er serviert Gemüseschifferl.

Der Wissenschafter des Jahres 2010 Univ.-Prof. Kurt Kotrschal plaudert am Dienstag, dem 15. Februar 2011, bei Gastgeberin Silvia Scherleitner über seine Forschungsarbeit. Er beschäftigt sich mit dem Sozialverhalten und der Lernfähigkeit von Wölfen. Sein Kochtipp:

Hechtpörkölt.

"Mahlzeit Burgenland", Montag - Freitag, von 11.00 bis 13.00 Uhr, Radio Burgenland.

