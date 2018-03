Gesundheitsreform: Ärzte und Apotheker sollen "mitrudern"

Wien (OTS) - Nachdem Gesundheitsminister Stöger den Hauptverband ins Boot geholt hat, wäre es dringend an der Zeit, dass auch Ärzte und Apotheker als Betroffene "mitrudern", meldet sich heute, Montag, Dr. Friedemann Bachleitner-Hofmann, Präsident des Österreichischen Apothekerverbandes zur Gesundheitsreform zu Wort. "Wir selbständigen Apotheker wollen jedenfalls und haben dem Herrn Minister schon im vergangenen Herbst signalisiert, konstruktiv mitzuarbeiten. Dass sich Ärztekammer-Präsident Dorner noch immer zurückhält, ist für mich unverständlich", so der Vertreter von rund 1.200 selbständigen Apothekern in Österreich.

Die Analyse liege seit November vorigen Jahres auf dem Tisch, ebenso Inhalte und Ziele der Reform, verweist Bachleitner-Hofmann auf den Masterplan Gesundheit und die Einladung des Hauptverbandes zum Dialog. "Wer das beste, aber auch teuerste Gesundheitssystem der Welt reformieren will, braucht offenbar vier Monate, um zu entscheiden, ob man miteinander redet oder nicht. Völlig skurril", kommentiert Bachleitner-Hofmann die öffentliche (Nicht-)Debatte.

Dabei liegen die "Probleme" auf dem Tisch. Österreich wird - zum Glück - immer älter. Weil viele Menschen gesund alt werden wollen, braucht es rasch Maßnahmen, um die Volkskrankheiten in den Griff zu bekommen. "Wir Apotheker stehen zur integrierten Versorgung der Patienten. Chronisch Kranke dürfen nicht mehr im Dickicht von Spital, behandelnden Ärzten und versorgenden Apothekern verloren gehen. Gemeinsame Gesundheitsziele und eine verstärkte Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe zum Wohle des Patienten sind der Schlüssel zum Erfolg. Sowohl volkswirtschaftlich wie im Sinne einer nachhaltigen Volksgesundheit", so Bachleitner-Hofmann.

Der Präsident der selbständigen Apotheker erinnert in diesem Zusammenhang an eine Studie des "Fritz Beske Instituts für Gesundheits-System-Forschung" zur Morbiditätsentwicklung in Deutschland bis zum Jahr 2050. Dabei wurden die 22 häufigsten und in ihrer Gesamtheit kostenintensivsten Krankheiten hochgerechnet. Demnach wird mit einer Zunahme von Lungenentzündung um 198%, altersbedingte Makuladegeneration um 169%, Demenz um 144%, Oberschenkelfraktur um 125% und Herzinfarkt um 109% gerechnet. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Ergebnisse in ihren Auswirkungen auf den Versorgungsbedarf sowohl hinsichtlich der finanziellen Mittel als auch im Hinblick auf das erforderliche Arbeitskräftepotenzial bei ständiger Abnahme der im Erwerbsleben stehenden Altersgruppen als dramatisch bezeichnet werden muss.

"Für Österreich dürften die Zahlen nicht viel anders aussehen. Daher wäre wohl ein nationaler gesundheitspolitischer Schulterschluss erforderlich, um die auch auf Österreich zukommenden Probleme wirklich anzugehen", schließt Präsident Dr. Bachleitner-Hofmann.

