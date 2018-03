"erLesen" - die TW1 Büchersendung - am 9. Februar um 19:15 Uhr

Schriftsteller Thomas Glavinic und Literatur-Doyenne Erika Pluhar treffen in Heinz Sichrovskys Bücherwelt auf Starpianist Rudolf Buchbinder und Journalist Anton Mayer.

Wien (OTS) - Komisch bis zum bitteren Ende - Thomas Glavinics kürzlich erschienener Roman "Lisa" ist ein kunstvoller Wutausbruch. Zum größten Teil habe er diesen Roman in der Nacht geschrieben, wie der Autor selbst in der Sendung verrät. Es handelt von den Versuchen eines Mannes, sich vor einer international gesuchten Mörderin zu retten, deren Gesicht niemand kennt. Er spricht dabei vom unsichtbaren Grauen der virtuellen Welt. Denn die Hauptfigur seines Romans kontaktiert verschanzt in einem verlassenen Landhaus, eingedeckt mit reichlich Whiskey und Koks jeden Abend per Internet-Radio ein virtuelles Publikum.

Bei "erLesen" schildert Glavinic, wie weit es notwendig ist, Neurosen und Dämonen im Leibe zu haben, um kreativ zu sein und wie er seine Dämonen bändigt. Bei der Frage, wovor er Angst habe, lautet seine Antwort lediglich: "Wie lange haben wir Zeit?" Der Tod ist für ihn eine schwarze Wand, in die jeder am Ende seines Lebens hineinfliegen wird.

Thomas Glavinic wurde am 2. April 1972 in Graz geboren und schreibt seit seinem 19. Lebensjahr Romane, Essays, Erzählungen, Hörspiele und Reportagen. Sein Debüt-Roman "Carl Haffners Liebe zum Unentschieden" im Jahr 1998 hat autobiografischen Bezug und wurde mehrfach ausgezeichnet. Zahlreichen negativen Kritiken fiel sein zweiter Roman "Herr Susi" zum Opfer - wo er in deftiger Sprache mit dem Fußball-Vermarktungsgeschäft abrechnete. Einige seiner Werke wie u.a. sein satirischer Entwicklungsroman "Wie man leben soll" schafften Platz 1 auf der Kritiker-Bestenliste des ORF. Thomas Glavinic ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in Wien.

Als zweiten Gast begrüßt Heinz Sichrovsky die Schauspielerin, Sängerin und Literatur-Doyenne Erika Pluhar. Bei "erLesen" erzählt sie, wie schwer es für sie war, aus der Schauspieler-Schublade in die Schriftstellerei zu wechseln. Anfangs wurde sie kaum ernst genommen. "Ich bin aber ziemlich konsequent geblieben", betont Pluhar. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt - mittlerweile gilt sie als anerkannte Autorin. Ihre erste Veröffentlichung "Aus Tagebüchern" war im Jahr 1981. Zu ihren letzten Werken zählen u.a. "Paar Weise. Geschichten und Betrachtungen zur Zweisamkeit" (2007), der Roman "Er" (2008) sowie "Spätes Tagebuch" (2010). In der Sendung verrät sie, warum ihr das Wort "mitteilen" viel bedeutet: "Ich teile sehr gerne das, was wir Menschen erleben, erfühlen, bedenken - und das tu ich auch in meinen Büchern." Mit Heinz Sichrovsky spricht sie außerdem über ihre geschiedenen Ehen mit Udo Proksch (1962 bis 1967) und André Heller (1970 bis 1984) sowie über die schönen Seiten des Älterwerdens.

Erika Pluhar wurde am 28. Februar 1939 in Wien geboren, studierte am Max-Reinhard-Seminar sowie an der Wiener Akademie für Musik und Darstellende Kunst und war von 1959 bis 1999 Ensemblemitglied am Burgtheater. Das Publikum begeisterte sie u.a. als Luzie in Hermann Bahrs "Das Phantom", als Amalia in "Die Räuber", als Regine in Musils "Die Schwärmer" sowie als Natalja in Turgenjews "Ein Monat auf dem Lande". Außerdem gastierte sie u.a. bei den Münchner Kammerspielen und Bregenzer Festspielen. Anfang der 70er-Jahre begann ihre gesangliche Karriere. Zu Beginn interpretierte sie u.a. Lieder von André Heller und Stephan Sulke - seit Anfang der 80er-Jahre singt sie ausschließlich eigene Texte.

Anlässlich des 200. Geburtstages von Franz Liszt dürfen sich die Zuseher von "erLesen" diesmal auf ein besonderes "Liszt Special" freuen. Heinz Sichrovsky begrüßt Starpianist und Liszt-Interpret Rudolf Buchbinder sowie den Journalisten und Liszt-Biograf Anton Mayer, dessen kürzlich erschienenes Buch über das Musikgenie aus dem Burgenland für Furore sorgt. Gemeinsam plaudern sie über das Leben Franz Liszts, welches zeitgenössischen Schilderungen zufolge -außerhalb seines musikalischen Werdegangs - in drei Worten beschrieben werden kann: Laienpriester, Freimaurer und Weiberheld. Außerdem präsentiert Buchbinder stolz Liszts Erstausgabe einer Sonate von Beethoven, die sich in seinem Besitz befindet.

Was Buchbinder an Franz Liszt am meisten fasziniert, war dessen Einsatz für seine Kollegen - für andere Menschen: "Es gibt keinen großartigeren Förderer als Franz Liszt." Die Hälfte seines Honorars habe er stets gestiftet. "Er war ein absoluter Wohltäter", erzählt Buchbinder in der Sendung.

Rudolf Buchbinder ist am 1. Dezember 1946 in der Tschechoslowakei geboren und ein böhmisch-österreichischer Konzertpianist. Als 5-Jähriger war er bereits Student an der Hochschule für Musik in Wien und im zarten Alter von 9 Jahren gab er sein erstes öffentliches Konzert. Neben zahlreichen anderen Preisen gewann er u.a. im Jahr 1967 den 1. Preis beim Beethoven-Klavierwettbewerb, womit der Grundstein seiner international erfolgreichen Karriere gelegt war. Seither trat er mit allen großen Orchestern und Dirigenten auf. Seit vier Jahren ist Buchbinder der künstlerische Leiter des neuen Musikfestivals auf Schloss Grafenegg.

"Als vor zweihundert Jahren Franz Liszt das Licht der Welt erblickte, zog ein Komet über den Himmel und eine Zigeunerin prophezeite den Eltern die Ankunft eines Genies", liest man aus Anton Mayers kürzlich erschienener Biografie über Franz Liszt "Musikgenie und Frauenschwarm". Für den Autor war Liszt "ein Wanderer zwischen den Welten - nicht nur geografisch, sondern auch mit seiner Musik", schwärmt Mayer bei "erLesen".

Anton Mayer wuchs in Baden bei Wien auf, studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und war ab 1968 in verschiedenen Bereichen des ORF tätig - u.a. Leitender Redakteur der Hörfunk Innenpolitik, Leitender Redakteur der aktuellen Kulturberichterstattung im Fernsehen sowie Leitung des ORF-Teletext. Nebenbei studierte er Theaterwissenschaft sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Bekannt ist er u.a. aufgrund seiner zahlreichen Biografien zu österreichischen Musiklegenden wie "Johann Strauss - Ein Pop-Idol des 19. Jahrhunderts" oder "Joseph Haydn - Das Genie und seine Zeit".

Als prominente Gastrezensentin fungiert "Heute"-Chefredakteurin Eva Dichand. Sie hat für "erLesen" Josef Kleindiensts "An dem Tag als ich meine Friseuse küsste sind viele Vögel gestorben" gelesen.

