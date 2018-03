BZÖ-Huber: Nach Beendigung der ÖVP Blockadepolitik Weg frei für Bildungs- und Infrastrukturreformen in Lienz

Huber: "Mit dem Konzept "Dein Lienz 2020" will ich gemeinsam mit Blanik den Lienznerinnen und Lienznern eine Zukunft geben!"

Lienz (OTS) - Nach dem gestrigen politischen Erdbeben in Lienz,

bei dem die ÖVP Osttirol für ihre Arroganz, Allmacht und Blockadepolitik zum Schaden den Bevölkerung regelrecht vom Wähler aus dem Amt gejagt wurde, gilt es nunmehr Gutes für Lienz auf dem schwarzen Trümmerhaufen zu bauen. "In den nächsten Tagen werde ich an Bürgermeisterin Blanik herantreten, um ihr die Eckpunkte meines Konzepts "Dein Lienz 2020" vorzustellen!", kündigt Stadtparteiobmann NAbg.Gerhard Huber an.

Die sinnvolle Nutzung der Franz Josef Kaserne oder des Bundeskonvikts durch die Ansiedlung einer HTL für Holzbautechnik und einer Fachhochschule in Kooperation mit der BOKU Wien nennt Huber als einer der zentralsten Punkte des Konzeptes "Dein Lienz 2020". "Da nach der Wahlschlappe Hiblers und der ÖVP Lienz nicht zu erwarten ist, dass sich Remler für eine Realisierung der Umfahrung Lienz noch einsetzen wird, sondern die zu erwartende Blockadepolitik der ÖVP Gemeinderäte und Stadträte auf Bundesebene unterstützt, biete ich Blanik meine Unterstützung auf Bundesebene an!", so Huber. Nur durch Ansiedelung einer Fachhochschule, der Realisierung der Umfahrung Lienz und einem Umdenken in der Sozialpolitik lasse sich Lienz zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort machen, "bei dem wieder der Mensch und nicht die Absicherung der Pfründe der ÖVP im Mittelpunkt stehen", so Huber.

