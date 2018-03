FP-Schütz: Weiterhin enorme Mängel im Bereich der Kinderpsychiatrie

Bettenausbau, Verkürzung der Anfahrtswege in die Spitäler und mehr Personal gefordert

Wien (OTS/fpd) - Bereits seit Jahren wird der schlechte Zustand

bzw. der enorme Aufholbedarf im Bereich der Kinderpsychiatrie in Wien kritisiert. Insbesondere stehen trotz des Ausbaus in den letzten drei Jahren weiterhin viel zu wenige Betten zur Verfügung. 64 Betten an zwei Standorten, nämlich im AKH und am Rosenhügel, sind eindeutig unzureichend. Der dritte Standort ist frühestens in fünf Jahren im neu errichteten Krankenhaus Nord geplant, was jedenfalls zu lange dauert. Aber auch der enorme Mangel an entsprechendem Personal, Fachkräften und Ärzten ist bereits seit Jahren bekannt. Trotzdem geht die diesbezügliche Aufstockung immer noch sehr schleppend voran, kritisiert die Gemeinderätin der FPÖ-Wien, LAbg. Angela Schütz insbesondere die Verantwortlichen der SPÖ und appelliert, endlich auch dazu zu stehen, dass die Politik die oberste Instanz ist und die Strukturen bereitstellen sowie den Willen kundtun muss.

Zu lange Anfahrtswege in die Spitäler

Die Anfahrtswege der Rettung in die Spitäler sind gerade bei Kindern immer wieder viel zu lange. Die Rettung muss immer wieder quer durch Wien fahren, weil nicht von Beginn an klar ist, welches Spital Platz für das zu befördernde Kind hat. "Wir fordern daher auch für Kinder ein Zuteilungsschema nach Wohnadresse und Familiennamen analog der Zuteilung von Personen ab 18 Jahre auf die Krankenhäuser. Dies ist notwendig, um einerseits Zeit und lange Wege zu sparen und andererseits den Patienten und dessen Angehörige nicht noch unnötig zu stressen", so Schütz.

Schlussendlich sind auch die langen Wartezeiten auf einen Termin bei einem Kinderpsychologen absolut untragbar. Diejenigen, die es trifft, nämlich die Kinder, haben oft nicht die Möglichkeit, lange in Kassenpraxen zu warten und Zeit zu verbringen. Dies ist bestimmt alles andere als förderlich für sie. Privat niedergelassene Kinderpsychologen, bei denen sicherlich schneller ein Termin möglich wäre, können sich viele Eltern allerdings nicht leisten.

Die FPÖ-Wien fordert daher, dass eine der vier vorhandenen Stationen zu je 20 Betten im SMZ Ost in eine kinder- und jugendpsychiatrische Station mit 20 Betten umgewandelt wird. Eine kinder- und jugendpsychiatrische Ambulanz sowie Spezialambulanzen in Richtung Entwicklungsambulanz, Ambulanz für Frühsymptome bei Psychosen und Ambulanz für bipolare Störungen sind zu installieren. (Schluss) hn

