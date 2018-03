Der hotel.info Preis-Leistungs-Index: Wien unter den Top 20-Metropolen der Welt

Nürnberg (ots) -

In welcher Stadt bekommen Hotelgäste am meisten, in welcher am wenigsten für ihr Geld geboten? hotel.info [ www.hotel.info ], der gebührenfreie Online-Hotelreservierungsservice für mehr als 210.000 Hotels weltweit, untersuchte während des ersten Quartals 2011 die Bewertungen seiner Buchungskunden in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis.* Erstmals weitete hotel.info [ www.hotel.info ] in Österreich seine Untersuchung auf die Preis-Leistungs-Bewertung von 2- bis 5-Sterne-Hotels aus. Damit gehen im Vergleich zur bisherigen Betrachtung der mittleren bis gehobenen Hotellerie (3- bis 4-Sterne) nun auch gut gebuchte Business-Budgethotels (2-Sterne) in die nachstehende Analyse ein. Zudem findet sich mit dem 5-Sterne-Segment auch die gehobene Luxus-Hotellerie wieder. - Österreich: Graz und Dornbirn mit Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitzenposition. Salzburger Hotellerie erhält dritten Platz? - Weltweit: Tallinn, Kulturhauptstadt 2011 auf dem vierten Platz; Moskau verpasst die Aufnahme in die Top 20 nur knapp hotel.info-Top 10-Städte in Österreich Der steirischen Landeshauptstadt Graz bestätigten die Hotelgäste mit einer Bewertung von 7,484 das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in Österreich. Die nach Wien zweitgrößte Stadt der Republik konnte sich damit knapp vor Dornbirn mit 7,480 Punkten an die Spitze setzen. Wolfang Amadeus Mozart hätte es wahrscheinlich erfreut, die Hotellerie seiner Geburtsstadt Salzburg erreichte den dritten Platz. Das Schlusslicht der nationalen Top 10 bilden Seefeld und die Flughafenstadt Schwechat. hotel.info-Top 20-Metropolen weltweit Die 2- bis 5-Sterne Hotellerie der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi konnte beim Vergleich der Metropolen weltweit mit einer Preis-Leistungs-Bewertung von 7,85 die Spitzenposition einnehmen. Insgesamt sind jedoch in der oberen Tabellenhälfte vor allem osteuropäische Hauptstädte vertreten. Das estnische Tallinn, die Kulturhauptstadt 2011, rangiert dabei mit 7,68 Punkten auf einem guten vierten Platz. Die Hauptstadt Wien erreichte eine Preis-Leistungs-Bewertung von 7,25 Punkten. http://www.hotel.info/Press.aspx?mode=article&lng=DE&item=984

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

hotel.de AG

Timo Vavrinec

Hugo-Junkers-Str. 15-17

90411 Nürnberg

Fon: 0911-59832-0

Fax: 0911-59832-11

E-Mail: presse @ hotel.info

www.hotel.info