BMUKK: Ausschreibung der "outstanding artist awards" 2011 für Musik, Bildende Kunst, künstlerische Fotografie und Video- und Medienkunst

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und

Kultur schreibt für das Jahr 2011 jeweils einen "outstanding artist award" in den Sparten Musik, Bildende Kunst, künstlerische Fotografie und Video- und Medienkunst aus. Der "outstanding artist award" wird jüngeren Künstlerinnen und Künstlern zuerkannt, die auf den genannten Gebieten tätig sind und deren Werk sich durch einen besonderen Grad an Originalität und eine außergewöhnlich innovative Komponente auszeichnet. Die Preise sind mit je 8.000 Euro dotiert und werden auf Vorschlag einer unabhängigen Jury vergeben. Die Überreichung der "outstanding artist awards" findet voraussichtlich am 30. September 2011 im Rahmen der Veranstaltung "outstanding11" im RadioKulturhaus Wien statt.

Schriftliche Bewerbungen werden bis 15. März 2011 (Musik) bzw. 31. März 2011 (Bildende Kunst, künstlerische Fotografie, Video- und Medienkunst) im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Sektion 5, Concordiaplatz 2, 1014 Wien erwartet. Es gilt das Datum des Poststempels.

Informationen und Details zur Ausschreibung auf www.bmukk.gv.at.

