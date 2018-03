Vilimsky: Ist Petzner im Solarium eingeschlafen und leidet nun an Sonnenstich?

Wien (OTS) - Angesichts der Vielzahl verworrener, abstruser und eigenartiger Aussagen stellt sich die Frage, ob Herr Petzner jüngst im Solarium eingeschlafen ist und nun an einem politischen Sonnenstich leidet. Denkbar wäre auch, dass er im weißen Ferrari vollends den Blick für die politische und sonstige Realität verloren hat. Petzner wird in der politischen Diskussion von kaum jemandem ernst genommen, daher will auch ich mit dieser Person nicht näher auseinandersetzen, auf die immer abstruser werdenden Facetten seiner Aussagen sei dennoch hingewiesen, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky in knapper Replik.

