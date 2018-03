Das NORDICO lädt zur PK anlässlich der Ausstellung "Rätsel der Steinzeit zwischen Donau und Alpen" (11.2.-1.5.2011)

Linz (OTS) - In den vergangenen Jahren konnte im Raum Linz und in Oberösterreich ein Forschungsschwerpunkt Steinzeit eingerichtet werden. Zahlreiche Untersuchungen von der Altsteinzeit bis ins Endneolithikum ergeben ein neues Bild einer Schlüsselregion an der Donau mit weitreichenden Außenbeziehungen.

Die Ausstellung im NORDICO greift faszinierende Themen auf, welche bis in die Zeit um 40.000 v. Chr zurückführen: Die Mammutjäger an der Donau, die im oberösterreichischen Gebiet deutliche Spuren hinterließen und ihre Verbindungen überregional ausdehnten. Die Ära Ötzi wird durch die jüngsten Linzer Ausgrabungen ebenso thematisiert wie die Naturkatastrophe am Mondsee im Salzkammergut, die den dortigen Pfahlbausiedlungen ein jähes Ende setzte. Funde aus dem kupferzeitlichen "Pompeji" am Mondsee erzählen indirekt von dieser Begebenheit.

Das Stadtmuseum NORDICO zeigt in seiner Ausstellung 120 Einzelexponate und vier große Modelle, darunter Rekonstruktionen eines Pfahlbaudorfes sowie des Lagers der Mammutjäger auf der "Berglitzl" in Gusen. Kurator: Alexander Binsteiner;

Eröffnung: Do, 10.2.2011, 19 Uhr

Pressekonferenz anlässlich der Ausstellung "RÄTSEL DER STEINZEIT

zwischen Donau und Alpen"



Datum: 9.2.2011, um 10:00 Uhr



Ort:

NORDICO Museum der Stadt Linz

Dametzstraße 23, 4020 Linz



Url: www.nordico.at





Rückfragen & Kontakt:

Nina Kirsch, nina.kirsch @ lentos.at, 0732 7070 3603