Freitag: Gedenken an die Februarkämpfe 1934 mit Häupl und Ludwig

Wien (OTS/SPW) - Am Freitag, dem 11. Februar 2011 laden die SPÖ Wiener Bildung, der Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer, die Sozialistische Jugend Wien und die SPÖ Floridsdorf um 18 Uhr im Karl-Seitz-Hof zum Gedenken an die Februarkämpfe 1934. Es sprechen:

SPÖ Wien-Vorsitzender, Bürgermeister Dr. Michael Häupl und Stadtrat Dr. Michael Ludwig. Die Begrüßung erfolgt durch Nationalrat a. D. Ernst Nedwed und dem Vorsitzenden der Wiener SPÖ-Bildung, Gemeinderat Ernst Woller. Für die musikalische Begleitung sorgen die Gruppe Morgenrot und der ArbeitersängerInnenbund.****

Zum Thema: Nach der Ausschaltung des Parlaments durch den christlichsozialen Bundeskanzler Dollfuß im März 1933 befand sich die Sozialdemokratie im Abwehrkampf gegen den autoritären Ständestaat. Eine Waffensuchaktion der Heimwehr im Linzer Parteiheim der Sozialdemokraten stand am Beginn der Februarkämpfe 1934, in deren Verlauf sich innerhalb weniger Stunden ein Flächenbrand ausbreitete, der ganz Österreich erfasste. Zentren des Bürgerkriegs in Wien waren neben den Arbeiterheimen vor allem die großen Gemeindebauten, wie der Karl-Marx-Hof, der Goethehof oder der Reumannhof.

Weitere Informationen unter:

http://www.wiener-bildung.at/februar-1934-niemals-vergessen

Gedenken an die Opfer des 12. Februar 1934

Zeit: Freitag, 11. Februar 2011, 18 Uhr

Ort: 21., Karl-Seitz-Hof, Jedleseer Straße 66-94 (Anfahrt: U6 Floridsdorf, Station Bellgasse 33 B, 36 A)

