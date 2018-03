FRT visiert zweistelliges Wachstum an / Weiterer Vertriebsausbau in Asien und Europa - Wachstumstreiber ist die vollautomatisierte Oberflächenmesstechnik

Weiterhin kräftigen Rückenwind verspürt Fries Research & Technology (FRT), der Spezialist für Multisensor-Oberflächenmesstechnik und Wafer-Metrologie. Auftragseingang und Umsatz stiegen in 2010 um mehr als 50% an - und 2011 rechnet das Unternehmen aus Bergisch Gladbach wieder mit einem zweistelligen Wachstum. "Wir werden versuchen unseren Umsatz weiter stark zu steigern, das Potential ist da", so Firmengründer Dr. Thomas Fries. Wachstumstempo steigt seit 2009 kontinuierlich Schon 2009 war der Auftragseingang, entgegen der allgemeinen konjunkturellen Lage, überdurchschnittlich hoch. 2010 lag die Quote noch einmal deutlich über dem Vorjahr. Für 2011 hat FRT ehrgeizige Ziele: "Wir werden weiter aufrüsten und Vertrieb und Produktion stark ausbauen", steckt Dr. Thomas Fries das Ziel für das Geschäftsjahr. Angestrebt ist ein Umsatz in Richtung von 8 Millionen Euro - und ein ordentlicher Teil davon ist schon beauftragt oder kurz davor. Ein wichtiger Erfolgsfaktor war der Ausbau des Vertriebs in Asien. Auch die Nachfrage nach vollautomatisierter Messtechnik steigt beeindruckend an und schlägt sich in den Kennzahlen bei FRT nieder. "Mit unserer Software Acquire Automation und unseren vollautomatischen Messsystemen der Serie MicroProf, können mehrere Messverfahren mit nur einem Messsystem realisiert werden", beschreibt Fries eine der erfolgreichsten Entwicklungen von FRT im Jahr 2010. Damit der Nachfrage-Boom nicht zum Problem wird, investiert FRT gegenwärtig stark in den Kapazitäts- und Personalausbau am Standort Bergisch Gladbach. Auch hier sind die Zahlen zweistellig. Gleichzeitig hat das Unternehmen neue Partner zur Ausweitung des Russlandgeschäfts und zur Intensivierung des Europa-Vertriebs gewonnen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.frt-gmbh.com

