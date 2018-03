BZÖ-Bucher beantragt erneut parlamentarischen U-Ausschuss zur Causa Grasser

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher kündigt heute einen neuerlichen Antrag des BZÖ auf einen parlamentarischen U-Ausschuss in der Causa Grasser an. "Nachdem auch die SPÖ endlich ihren unerklärlichen Widerstand gegen eine parlamentarische Untersuchung aufzugeben beginnt, startet das BZÖ einen erneuten Anlauf und bringt im März einen neuerlichen Antrag auf einen U-Ausschuss in der Causa Grasser ein", so Bucher. Für den BZÖ-Bündnisobmann geht es darum, "in erster Linie die politische Verantwortung zu klären, nicht um Strafrechtliches".

"Grasser wird aussagen, davon bin ich überzeugt. Erstens hat er betont, dass er gerne alles auf den Tisch legen würde. Zweitens hat er mit seiner "supersauberen Weste" ja dann sowieso nichts zu befürchten. Und drittens ist eine parlamentarische Untersuchung deshalb wichtig, weil es bei der derzeitigen Verschleppung der Ermittlungen, wie in der Causa Libro, zehn Jahre dauern kann, bis es Ergebnisse gibt. Das BZÖ will deshalb die politische Verantwortung klären. Es muss endlich Klarheit geschaffen werden". Dies sei auch im Interesse der Beteiligten, also Grasser, seiner Freunde Walter Meischberger und Peter Hochegger sowie auch im Interesse der Parlamentsparteien und der Bevölkerung, zeigt sich Bucher überzeugt.

Ein U-Ausschuss könne ja eventuell auch die Unschuld Grassers an den Tag bringen. "Wenn an den Vorhalten vielleicht nichts dran ist, dann ist nichts dran - auch gut. Schließlich gilt ja die Unschuldsvermutung", erklärt Bucher.

Der BZÖ-Bündnisobmann hofft auf Zustimmung der anderen Parteien zum BZÖ-Antrag und signalisiert Verhandlungsbereitschaft des BZÖ, hier auch Erweiterungen oder Änderungen vorzunehmen. "Das BZÖ will "Licht ins Dunkel" in der Causa Grasser bringen. Uns geht es um schonungslose Aufklärung", so Bucher.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ