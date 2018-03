Alfred Pufitsch als VAT-Präsident wiedergewählt

Wien (OTS) - Tele2-CEO Mag. Alfred Pufitsch wurde vom Vorstand des Verbandes Alternativer Telekom-Netzbetreiber (VAT) als Präsident wiedergewählt. Mag. Semih Caliskan, Managing Director von COLT Technology Services GmbH, und DI Jan Trionow, CEO von Hutchison 3G Austria GmbH, wurden als VAT-Vizepräsidenten bestätigt.

Sich für funktionierenden, nachhaltigen und effizienten Wettbewerb auf den Telekom-Märkten für alle Marktteilnehmer einzusetzen steht auch 2011 ganz oben auf der VAT-Agenda: "Die Alternativen Telekom-Netzbetreiber können einen bedeutenden Teil dazu beitragen, dass der österreichische Breitbandmarkt eine Vorreiterrolle in Europa einnimmt, doch dafür müssen Politik und Regulierungsbehörde passende Rahmenbedingungen schaffen", so Pufitsch. Insbesondere ein technologieneutrales Vorantreiben des Ausbaus von Netzen der nächsten Generation und eine faire Umsetzung des "Telecom Review" seien weitere wichtige Themen für den VAT in diesem Jahr. Ein langfristiges Ziel ist die Formierung einer Breitbandalternative, die speziell von den politischen Entscheidungsträgern im Wettbewerb mit dem Incumbent stärker als Ansprechpartner wahrgenommen wird.

Mag. Alfred Pufitsch ist seit Mai 2009 CEO von Tele2, davor war er Managing Director bei COLT Telecom Austria. Pufitsch war zuvor auch Geschäftsführer der MCC System Solutions GmbH, einer hundertprozentigen Bull-Tochter, und seit 2001 Generaldirektor der Integris AG Österreich, der Service Company von Bull. Pufitsch war seit 2007 Vizepräsident des VAT.

DI Jan Trionow, ist seit Juni 2010 CEO von Hutchison 3G Austria GmbH, wo er seit 2001 und ab März 2005 als CTO Teil der Geschäftsleitung tätig war. Davor war Trionow bei Mannesmann und Vodafone in verschiedenen Positionen tätig.

Mag. Semih Caliskan, Managing Director der Colt Technology Services GmbH, ist seit fünf Jahren für COLT tätig und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im IT- und Telekomsektor. Davor war Caliskan Geschäftsführer der Avaya Communication in der Türkei, wo er für den Aufbau und die Etablierung des Unternehmens verantwortlich zeichnete. Seine berufliche Laufbahn startete Caliskan bei NCR Austria, danach war er bei Lucent Technologies Austria tätig.

Verband Alternativer Telekom-Netzbetreiber (VAT)

Der VAT, ein Netzwerkpartner des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI), wurde 1997 gegründet und ist die Interessenvertretung von im Zuge der Telekom-Liberalisierung neu in den Markt eingetretenen Betreibern. VAT-Mitgliedsunternehmen aus dem Festnetz- und Mobilbereich sind Colt, Hutchison, T-Mobile, Tele2 und Verizon.

