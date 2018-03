Wurm gratuliert neuer Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik

Wien (OTS/SK) - Höchst erfreut zeigt sich die SPÖ-Frauensprecherin und Tiroler NR-Abgeordnete, Gisela Wurm, über den deutlichen Vorsprung, den Elisabeth Blanik bei der gestrigen Stichwahl gegen den bisherigen Lienzer ÖVP-Bürgermeister Johannes Hibler, erreichen konnte. "Die Lienzerinnen und Lienzer haben mit 55,3 Prozent Elisabeth Blanik gewählt und damit ein sehr deutliches Zeichen gesetzt, dass sie Aufbruch und frischen Wind in der Stadt haben möchten", so Wurm. Mit Elisabeth Blanik regiert erstmals eine Sozialdemokratin in Lienz. ****

Blanik stehe für Sachverstand und ein konstruktives Miteinander, das habe sich bezahlt gemacht. "Ich gratuliere Elisabeth Blanik ganz herzlich zu diesem historischen Erfolg und ich wünsche ihr viel Erfolg für ihre Arbeit", so die Tiroler SPÖ-Abgeordnete. (Schluss) up/sl/mp

