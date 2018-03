Toto: Verdoppelter Zwölfer und Jackpot - es geht um 120.000,- Euro

Extra Toto: Annahmeschluss für die 3. Runde ist am 9.2., 17.35 Uhr

Wien (OTS) - Kein Spielteilnehmer schaffte es, den Zwölfer der 5. Toto Runde zu knacken. Das macht die nächste Toto Runde zu einer Jackpot Runde. Zudem steht ein verdoppelter Zwölfer auf dem Spiel. Zwölf Spiele aus der Österreichischen und Deutschen Bundesliga bilden dabei das Spielprogramm. Für den Zwölfer warten im Solofall rund 120.000,- Euro.

In der Torwette heißt es weiterhin Jackpot, denn es gelang neuerlich keinem Spielteilnehmer, alle vier Ergebnisse richtig zu tippen. Im Topf haben sich bisher mehr als 14.000,- Euro angesammelt.

Annahmeschluss für die 6. Runde ist am Samstag, den 12. Februar, um 15.20 Uhr.

Extra Toto

3. Extra Toto Runde am 9. Februar 2011

1 Niederlande - Österreich 2 Deutschland - Italien 3 Frankreich - Brasilien 4 Argentinien - Portugal 5 Dänemark - England 6 Nordirland - Schottland 7 Kroatien - Tschechien 8 Israel - Serbien 9 Polen - Norwegen 10 Belgien - Finnland 11 Albanien - Slowenien 12 Estland - Bulgarien

Spiel 4 findet in Genf statt. Spiel 9 findet in Portugal statt. Spiel 12 findet in der Türkei statt.

Annahmeschluss: Mittwoch, 9. Februar 2011, 17.35 Uhr

Die endgültigen Quoten der 5. Toto Runde 2011:

JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 19.235,90 - 120.000,00 Euro warten 6 Elfer zu je EUR 1.602,90 80 Zehner zu je EUR 120,20

Der richtige Tipp: 1 X 1 / 1 1 2 / E1 X X / 1 1 X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 14.082,40 Torwette 2. Rang: 9 zu EUR 137,60 Hattrick: JP zu EUR 128.902,90

Torwette-Resultate: 3:2 1:1 1:0 1:0

