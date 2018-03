Andreas Molnar verstärkt Vertriebsteam von Coface Austria

Internationaler Kreditversicherer setzt auf regionale Präsenz: Der 41-jährige Andreas Molnar startet als Kundenbetreuer für Wien und Burgenland.

Wien (OTS) - Der internationale Kreditversicherer Coface verstärkt seine Aktivitäten in Ostösterreich und erweitert sein Team um einen Kundenbetreuer für die Bundesländer Wien und Burgenland. Der gebürtige Wiener Andreas Molnar, 41, steht Kunden in der Region bereits als Ansprechpartner zur Verfügung. Molnar kann auf eine jahrelange Erfahrung im Außendienst verweisen und war zuletzt als Individualkundenbetreuer bei der Erste Bank tätig.

Dazu Susanne Krönes, Marketingleiterin von Coface Austria: "Unsere Kunden schätzen an Coface die versierte Beratung und persönliche Betreuung vor Ort. Daher freuen wir uns, mit Andreas Molnar eine kompetente und erfahrene Kraft für unser Vertriebsteam gewonnen zu haben."

Molnar, Vater eines 15-jährigen Sohnes, freut sich über die neue Herausforderung: "Neben dem direkten Kontakt zu Menschen gefällt mir, in diesem Bereich etwas für die heimische Exportwirtschaft tun zu können. Als international erfolgreiches Unternehmen bietet Coface das optimale Umfeld dafür."

Über Coface Austria und Coface Central Europe:

Coface Austria, mit Zentrale in Wien und Niederlassungen in Polen, Ungarn, Litauen, Lettland, Slowakei, Tschechien, Rumänien und Bulgarien, ist seit der Gründung 1954 ein führendes Unternehmen am heimischen Markt für Kreditversicherungen. Seit 1997 ist Coface Austria eine Tochter der französischen Coface und damit Teil eines der drei Global Player am Kreditversicherungsmarkt. Die Schwestergesellschaft Coface Central Europe ist seit 20 Jahren Marktführer für Wirtschaftsinformationen in 12 zentraleuropäischen Ländern. Ergänzend bietet man in der gesamten Region Inkassoservices an. Coface Central Europe ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Coface (75%) und des KSV1870 (25%). Seit 2002 ist Wien innerhalb des Coface Konzerns Headquarter für Zentral- und Osteuropa, die gesamte Region zählt bereits über 700 Mitarbeiter/innen.

Über Coface:

Ziel von Coface ist die Vereinfachung des globalen B2B-Geschäfts mittels der vier Geschäftssparten Kreditversicherung, Wirtschaftsinformation und -bewertung, Inkasso und Factoring. Diese ermöglichen die teilweise oder komplette Auslagerung des Forderungsmanagements sowie die Finanzierung und Versicherung der Forderungen. 6.600 Mitarbeiter/innen in 66 Ländern bieten 130.000 Kundinnen und Kunden - darunter 45% der 500 größten Unternehmen -weltweit lokales Service an. Coface ist eine Tochter der französischen Bank Natixis (Stammkapital 12,8 Mrd. Euro, Ende Juni 2010).

