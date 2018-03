VP-Stiftner: Stadt Wien reagiert zu spät auf notwendige Sanierung der Wasserrohre

Wiens Wasserrohre sprudeln munter weiter

Wien (OTS) - "Der jüngste Wasserrohrbruch in der Rosensteingasse, der wiederum zu Staus und Straßenbahnumleitungen geführt hat, ist der Beleg dafür, dass die Stadt Wien jahrelang nur Überschüsse aus den Wassergebühren kassiert hat, statt dieses Geld sinnvoll in die Sanierung der Wasserrohre fließen zu lassen", kritisiert der Umweltsprecher der ÖVP Wien, LAbg. Roman Stiftner, in Hinblick auf die unübersehbare Häufung von schweren Wasserrohrbrüchen in den letzten Monaten.

Jahrelang habe die ÖVP gefordert, die rund 40 Mio Euro, die jährlich von den Wasserwerken als Überschuss erwirtschaftet werden, in die Sanierung der Wasserrohre zu investieren. Die Stadtregierung habe es aber immer vorgezogen, dieses Geld für das Stopfen der Budgetlöcher auszugeben. Erst zu Jahresbeginn habe sich das Umweltressort endlich dazu durchgerungen, ein Rohrsanierungsprogramm zu präsentieren. So wie dieses angelegt sei, werde die dringend erforderliche Sofortsanierung des Wasserrohrnetzes aber nicht zu schaffen sein. Denn viel zu spät habe die Stadtregierung auf die Tatsache reagiert, dass nahezu auf allen Hauptverkehrsadern die Wasserrohre offensichtlich durch die Zunahme des Verkehrs Schlagschäden aufweisen.

"Jetzt muss man diese Strecken rasch sanieren, aber, um Baustellen bedingte Verkehrsbehinderungen zu vermeiden, in grabenloser Sanierungstechnik. Andernfalls droht Wien demnächst eine weitere Zuspitzung des täglichen Verkehrschaos durch geplatzte Wasserrohre", so Stiftner abschließend.

