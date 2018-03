BZÖ-Huber: Bei "Milchfusion" schwingt Verdacht der politischen Intervention mit

BZÖ kündigt parlamentarische Anfrage zur Absegnung der Fusion zwischen Berglandmilch und Tirol Milch durch das Kartellgericht ein

Innsbruck/Wien (OTS) - "Obwohl das Kartellgericht mit den verordneten Auflagen für die Fusion zwischen der Tirol Milch und der Berglandmilch einen offensichtlich geplanten Verrat von ÖVP, Raiffeisen und dem Management der Tirol Milch an den Tiroler Milchbauern vorerst abwenden konnte, wird man den Verdacht nicht los, dass die rasche Absegnung auf politische Intervention erfolgte und die Interessen der Milchbauern langfristig auf der Strecke bleiben", so BZÖ-Agrarsprecher Abg. Gerhard Huber, der auch eine vertragliche Standortgarantie für den Standort Lienz vermisst. Zur Klärung, wer welche Interessen verfolgt hat, kündigt Huber eine parlamentarische Anfrage an.

Huber begründet seinen Verdacht auf politische Intervention durch ÖVP und Raiffeisen bzw. den Managern der Tirol Milch damit, dass die Wettbewerbskommission sich noch am 21. Dezember 2010 für eine vertiefte Prüfung im Sinne von Paragraf 17 Wettbewerbsgesetz ausgesprochen hatte. Das Kartellgericht, das fünf Monate Zeit hatte, habe die Fusion aber binnen weniger Wochen abgesegnet, "obwohl eine Prüfung dieser Größenordnung in wenigen Wochen kaum möglich erscheint", so Huber.

Das BZÖ fordert die Offenlegung des Fusionsvertrages, der von Tirol Milch und Berglandmilch der Bundeswettbewerbsbehörde vorgelegt wurde und von jenem rechtskräftigen Vertrag, der die Auflagen des Kartellgerichtes berücksichtigt. "Die österreichischen Milchbauern sollen sich ein Bild davon machen können, welche Interessen die ÖVP und Raiffeisen bei der Fusion zwischen Tirol Milch und Berglandmilch tatsächlich verfolgt haben", fordert Huber. Er verspricht: "Das BZÖ, als die neue bürgerliche Kraft in Österreich, wird die Bauern aus den Fängen der ÖVP und der Giebelkreuzkrake befreien und als Anwalt der Bauern dafür Sorge tragen, dass das Bauernsterben in Österreich beendet wird. Der Bauernstand hat genug gezahlt!"

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ