Verbale Entgleisungen von FPÖ-Stefan: Immer mehr fordern Rücktritt!

Nach Petzner und Pilz fordert nun auch Grünen-Chefin Eva Glawischnig Rücktritt des FPÖ-Abgeordneten

Wien (OTS) - Nachdem der FPÖ-Abgeordnete Harald Stefan Parlamentarier mit dem Satz, "Ab in den Gulag!", in kommunistische Todeslager schicken möchte und dem BZÖ-Abgeordneten Stefan Petzner durch den Zwischenruf, "Hoffentlich hattest du nichts mit Kindern zu tun!", in die Nähe von Kinderschändern rückte, fordert nach den Mandataren Petzner und Pilz heute auch die Chefin der Grünen, Eva Glawischnig, in der Tageszeitung "Österreich" den Rücktritt des FPÖ-Abgeordneten.

"Offensichtlich gibt es doch über alle parteipolitischen Grenzen hinweg eine Art Kodex, was im Hohen Haus zulässig ist und was nicht. Und die Aussagen des FPÖ-Abgeordneten Stefan sind eindeutig nicht zulässig, sondern menschenverachtend und antidemokratisch", erklärt der stellvertretende BZÖ-Klubobmann NRAbg. Stefan Petzner dazu und verurteilt das nunmehrige Schweigen Stefans, "der noch vor wenigen Tagen den Mund nicht voll genug kriegen konnte." Einmal mehr fordert daher Petzner das Einschreiten von Parlamentspräsidentin Barbara Prammer. "Die Causa wird jedenfalls Thema in der nächsten Präsidiale sein", schließt Petzner.

