Mitglieder sehr zufrieden mit ihrer AK

Linz (OTS) - Es gibt keine Einrichtung, der die AK-Mitglieder mehr vertrauen als ihrer gesetzlichen Interessenvertretung. Das zeigt die aktuelle AK-Imageumfrage des Meinungsforschungsinstitutes IFES, die jährlich unter 600 AK-Mitgliedern erhoben wird.

Insgesamt 90 Prozent der befragten AK-Mitglieder halten die Arbeiterkammer als gesetzliche Interessenvertretung für wichtig, fast zwei Drittel sogar für "sehr wichtig". 61 Prozent der Mitglieder hatten bereits Kontakt mit der AK, am häufigsten per Telefon oder persönlich. Insgesamt haben sich fünf Prozent mehr AK-Mitglieder als im Vorjahr an ihre Interessenvertretung gewandt. 57 Prozent der Arbeitnehmer/-innen, die bereits Kontakt zur AK hatten, waren damit sehr zufrieden - das sind drei Prozent mehr als noch 2009.

Die Ergebnisse der diesjährigen Umfrage bestätigen die Bedeutung der Arbeiterkammer Oberösterreich, die die Rechte und Ansprüche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sichert und darüber hinaus Konsumenten/-innen zu ihren Rechten verhilft. Die Umfrageergebnisse unterstreichen, die Ausrichtung der AK, die sich für die Entlastung von Familien und Pendlern/-innen, die Schaffung alternsgerechter Arbeitsplätze und die Verbesserung von Jugendbeschäftigung einsetzt.

