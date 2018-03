FPK-Darmann: Martinz muss nach Beschluss des Bettelverbotes Taten folgen lassen!

Klagenfurt (OTS) - Erfreut und gleichsam verwundert nehmen FPK-Klubobmann-Stellvertreter Mag. Gernot Darmann sowie FPK-Stadtrat Wolfgang Germ die späte ÖVP-Einsicht um die Notwendigkeit eines Bettelverbotes in Kärnten zur Kenntnis. Erfreut, da es über Wochen hinweg vielerlei motivierender Gespräche und Sachargumente von Seiten des Freiheitlichen Landtagsklubs bedurfte, um diesen Meinungsschwenk zur Einsicht des Notwendigen bei LR Dr. Martinz zu bewirken, verwundert, da sich die ÖVP und Martinz seit wenigen Tagen nicht zu schade dafür waren und sind, "sich mit den fremden, blauen Federn zu schmücken. Es ist Martinz höflich in Erinnerung gerufen, dass es die Freiheitlichen in Kärnten und hier vorweg die Freiheitlichen in Klagenfurt waren, die auf eine Umsetzung des Bettelverbotes gegen die anfängliche Gegenwehr der ÖVP drängte", so Darmann.

"Landesrat Martinz wird nach der Beschlussfassung im Landtag als zuständiger Referent zeigen müssen, was seine Ankündigungen einer raschen Umsetzung tatsächlich wert sind", erklärt Darmann abschließend.

