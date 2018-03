Das kleine Einmaleins für ErwachsenenbildnerInnen: bifeb)-Grundlagenseminare bieten kompaktes Basiswissen

Strobl am Wolfgangsee (OTS) - Ein Grundverständnis von Bildungsmanagement, Lehre bzw. Training, Bildungsberatung und Informationsmanagement vermitteln ab März 2011 sechs je dreitägige Seminare am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, bifeb), in Strobl am Wolfgangsee. Die TeilnehmerInnen erwerben in kompakter Form Basiswissen für die Erwachsenenbildung. Die Seminare bieten Einblicke in die verschiedenen Bereiche und schärfen den Blick für Schnittstellen und Synergien. Mehr unter www.bifeb.at

Der inhaltliche Bogen der einzeln buchbaren Seminare spannt sich von der Planung, Organisation und Evaluation von Bildungsveranstaltungen über Pädagogik bzw. Andragogik bis hin zu Fragen der Bildungsberatung sowie der Didaktik und Methodik. Neu in der bewährten Veranstaltungsreihe ist das Seminar "Architektur, Formate und Design von Bildungsveranstaltungen" (14.03. -16.03.2011). Der zertifizierte Erwachsenenbildner und Unternehmensberater Elmar Türk wirft die Frage auf, inwiefern das Format einer Bildungsveranstaltung - Lehrgang, Workshop, Klausur oder Training - Inhalte und Lerngeschehen beeinflusst.

Die bifeb)-Grundlagenseminare richten sich an ErwachsenenbildnerInnen in Lehre bzw.Training, Management und Administration, Beratung und Bibliothekswesen. Als ReferentInnen konnten renommierte TheoretikerInnen und erfahrene PraktikerInnen der Erwachsenenbildung wie Elke Gruber vom Institut für Erziehungswissenschaften und Bildungsforschung der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Michaela Judy, Volkshochschuldirektorin in Wien, Wolfgang Knopf , Organisationsberater, Marika Hammerer, Bildungsberaterin sowie Anita Eichinger, Digital Services der Wienbibliothek und Bettina Lechner, Webdesignerin gewonnen werden. Alle Seminare sind für den Erwerb des Zertifikats bzw. Diploms als ErwachsenenbildnerIn an der Weiterbildungsakademie Österreich, wba, anrechenbar. Mehr Infos zum Zertifizierungsverfahren unter www.wba.or.at

Die Grundlagenseminare im Überblick:

- Grundlagen des Bildungsmanagements, 02. - 04.03.2011

- Architektur, Formate & Design von Bildungsveranstaltungen,

14. - 16.03.2011

- Grundlagen der Pädagogik/Andragogik, 28.03. - 30.03.2011

- Grundlagen der Beratung, 11. - 13.04. 2011

- Grundlagen der Didaktik und Methodik, 26. - 28.04.2011

- Grundlagen des Informationsmanagements, 27. - 29.06.2011

Kursbeitrag pro Seminar: 260,00 Euro

Information und Anmeldung: www.bifeb.at, Tel.: +43/6137/6621-0

