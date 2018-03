Elster Zeigt die nächste Generation von Smart Metering Lösungen auf der E-World 2011

Essen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Elster zeigt

den neu entwickelten intelligenten Stromzähler AS300 und die neu entwickelte, schnell einsetzbare Sofortlösung Rapid Deployment Solution (RDS) auf der diesjährigen E-World in Essen, die vom 8. bis 10. Februar 2011 stattfindet.

Die E-World ist eine der wichtigsten Messen in Europa für die Energie- und Wasserbranche, die sich auch als Diskussionsplattform mit Smart Grids und der Zukunft einer effektiven Energieversorgung befasst.

Der AS300 ist ein wesentlicher Bestandteil der Lösungen von Elster für Advanced Metering Infrastructure (AMI) und ermöglicht ein zeitgleiches Datenmanagement von intelligenten Zählern für Strom, Gas und Wasser. Mit einer umfassenden Reihe von austauschbaren Features und Funktionen entwickelt Elster marktspezifische Varianten, die auf die individuellen Kundenanforderungen angepasst werden können.

Der AS300 ist eine modulare Lösung für die Infrastruktur der Datenkommunikation von sowohl Weit- (Wide Area Network - WAN) und Nahverkehrsnetzen (Local Area Network - LAN), als auch für Heimnetze (Home Area Network - HAN). Diese Modularität gibt Kunden Investitionssicherheit und Flexibilität, denn über die gesamte Lebensdauer des Zählers kann schnell und einfach die Kommunikationstechnologie ausgetauscht werden, wenn sich die Technologie oder die regulatorischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln.

Elster bietet eine breite Auswahl an unterstützten Kommunikationsprotokollen an, um den Marktanforderungen gerecht zu werden: GSM/GPRS, PLC, RF für WAN/LAN Kommunikation und M-Bus (kabelbasiert oder kabellos), Wavenis und ZigBee für HAN Kommunikation. Der AS300 kann sehr leicht in Meter Data Management Systeme (MDM) und Anwendungen für Zählerfernauslesungen (ZFA) integriert werden. Die grosse Auswahl an verschiedenen Kommunikationslösungen ermöglicht eine sichere und zuverlässige Zwei-Wege-Kommunikation der Messgeräte.

Der AS300 erfüllt die aktuellen Industriestandards für Datenschutz und Datensicherheit und bietet Kunden zusätzliche geschützte Technologie gegen Missbrauch und Manipulation. Der Zähler ist speziell für die Anforderungen an die Integration von Daten verschiedener Quellen (Multi-Utility) entwickelt worden und ermöglicht die auswählbare und definierbare Überwachung der Stromqualität sowie die Erstellung von Profilen der Datenquellen von weiteren vorhandenen Geräten. Durch die Nutzung dieser umfassenden Informationen können Versorger und Versorgungsnetzbetreiber die Leistungsfähigkeit ihrer Netze im laufenden Betrieb optimieren.

Mit einem modernen und ästhetischen Design für die in Europa typischen Installationen direkt in Haushalten wird der AS300 zunächst in Europa vermarktet. Das hilft den europäischen Versorgungsunternehmen bei der Umsetzung der EU-Richtlinie 2009/28/EC, die vorsieht, dass bis zum Jahre 2020 in 80 Prozent der europäischen Haushalte intelligente Zähler (Smart Meters) installiert sein sollen.

Die zunächst für den europäischen Markt entwickelte RDS-Lösung wird auf der E-World 2011 erstmals vorgestellt. Sie ermöglicht eine schnelle Installation von kompletten Smart Metering-Lösungen vom Zähler bis zum passenden MDM. Diese skalierbare Lösung erlaubt eine einfache und flexible Installation sowohl für kleinere Systeme mit nur so wenigen wie Tausend Endpunkten, als auch für Systeme mit mehreren Hunderttausend Endpunkten. Das hilft Versorgungsunternehmen unterschiedlicher Grösse kostengünstige Smart Metering-Netzwerke schneller als bisher zu implementieren. Elster wird diese Lösung in naher Zukunft in eine Reihe von Märkten einführen.

Über Elster

Elster ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter hochwertiger Anlagen, Geräte und Dienstleistungen für die Gas-, Strom- und Wassermessung. Elsters Angebot umfasst Lösungen zur Überwachung und Kontrolle von Ressourcenverteilung, innovative und intelligente Messsysteme (Smart Meters), Lastüberwachung (Demand response), Netzwerk- und Softwarelösungen sowie Komponenten für Datenkommunikation. Die Produkte unterstützen Kunden und Verbraucher in Energieeffizienz und Ressourcenschonung. Elsters Produkte werden von Versorgungsunternehmen sowohl in den traditionellen Märkten als auch in den Zukunftsmärkten für intelligente Ressourcennetze (Smart Grids) breit eingesetzt.

Weltweit sind mehr als 200 Millionen Elster-Zählereinheiten in den letzten 10 Jahren installiert worden.

Mit über 7.000 Mitarbeitern ist die Elster Group SE in 38 Ländern weltweit vertreten und vertreibt in mehr als 130 Ländern ihre Produkte. Der Unternehmenssitz der Elster Group SE ist in Essen, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.elster.com.

