Revolution bei SERVER4YOU: Markenserver nun für alle erschwinglich

Hürth (ots) -

Der Hosting-Anbieter SERVER4YOU revolutioniert erneut den Hostingmarkt. Die neuen EcoServer des Hosters basieren nun alle auf modernen Primergy-Systemen von Fujitsu und sind bereits ab 38,99 Euro im Monat erhältlich. Die Server sind mit leistungsstarken Quadcore-Prozessoren von AMD und bis zu 16 GB DDR3-RAM ausgestattet. "Wir möchten mit unseren neuen Angeboten jedermann die Nutzung moderner Markenhardware ermöglichen", erläutert Thomas Strohe, Geschäftsführer von SERVER4YOU. "Dabei verzichten wir sogar auf die Erhebung einer Einrichtungsgebühr sowie eine Mindestlaufzeit für den Vertrag. Unsere Kunden sollen aufgrund ihrer Zufriedenheit bei uns bleiben, nicht weil sie müssen", verspricht Strohe. Eine weitere Eigenschaft der EcoServer ist ihr geringer Stromverbrauch. Sie benötigen über 55 Prozent weniger Energie als Standardserver und nehmen im Schnitt nur 37,2 Watt Leistung auf. Damit erzeugen sie pro Jahr etwa 632 kg weniger CO2-Emissionen. Trotz dieser Werte liegen sie in Bezug auf ihre Leistung sogar noch über vergleichbar ausgestatteten Systemen, was laut Anbieter an der ausschließlichen Verwendung von Markenhardware liegt. Da die EcoServer im datadock, einem der umweltfreundlichsten Rechenzentren Europas, gehostet werden, ist der Nutzen für die Umwelt sogar noch größer. Das datadock weist einen um 25 Prozent geringeren Gesamt-Energieverbrauch als ein durchschnittliches Rechenzentrum auf. Somit wird im datadock im Ganzen pro EcoServer fast 70 Prozent der Energie eingespart, die ein normaler Server in einem durchschnittlichen Rechenzentrum verbrauchen würde. Mit ihrer bemerkenswerten Preispolitik und der umfangreichen Produktpalette bestimmt die Marke SERVER4YOU den Webhosting-Markt entscheidend mit. Trotz der günstigen Preise müssen die Kunden weder auf kompetenten Support noch auf hochwertige Technologie oder eine optimale Anbindung verzichten. SERVER4YOU führte als erste Marke virtuell dedizierte Cloud-Server auf dem deutschen Markt ein und hat sich mittlerweile auch international einen Namen gemacht.

