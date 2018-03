Vilimsky: Regentanz statt Männertanz brächte mehr Quote als billige Alfons-Haider-Provokation!

Nächstes Küniglberg-Experiment, das nach "Mitten im Achten" und "Extrazimmer" in die Hose gehen wird

Wien (OTS/fpd) - Wenn ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz mit Alfons Haider eine Art "Regentanz" aufführte, bei dem beide um höhere Quoten bitten und das auch noch live übertragen wird, dann wäre das vielleicht noch originell. Einen Männertanz mit Tuchfühlung bei Dancing-Stars zu inszenieren, ist jedoch nichts anderes als eine plumpe Provokation gegen den Quotenverfall am Küniglberg. In einer Sendung, die als Breiten- und Familienprogramm gedacht und konzipiert ist, hat dieser Gag, der in Wahrheit keiner ist, jedenfalls nichts verloren, so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky angesichts der heutigen Präsentation des "Dancing Stars"-Pärchens Alfons Haider und Vadim Garuzov.

Es ist noch nicht lange her, dass Alfons Haider Österreich als "verlogen und verschissen" bezeichnet habe. Dann wiederum wollte der 54-jährige die 16-jährige Arigona Zogaj heiraten. Jetzt will er mit einem Mann bei Dancing Stars auf Tuchfühlung gehen und inszenierte dafür mit Niki Lauda einen medialen Schlagabtausch, um im Vorfeld das Interesse an diesem zweifelhaften Ereignis zu pushen. Ich bin überzeugt, dass der überwiegenden Mehrheit der Österreicher Alfons Haider schlichtweg egal ist, genauso wie seine sexuelle Ausrichtung den meisten Menschen völlig egal ist. Dass er aber als Sensationshonorarempfänger am Küniglberg auf Kosten der Zwangsgebührenzahler immer wieder Raum für seine billigen Provokationen bekommt, empört allerdings, so Vilimsky.

Haider soll mit Männern tanzen so viel er will. Und vielleicht dabei auch noch seine billigen Schimpftiraden gegen Österreich absondern. Aber nicht im ORF und schon gar nicht im Rahmen einer Familienshow. Am Küniglberg sind schon zu viele Experimente in die Hose gegangen, von "Mitten im Achten" bis zum "Extrazimmer". Die "Dancing Stars" als Publikumsmagnet jetzt auch noch zu ramponieren, wäre jedenfalls die nächste unternehmerische Fehlentscheidung, die zudem der Intention eines öffentlich-rechtlichen Interesses mit Sicherheit nicht entspräche, so Vilimsky.

