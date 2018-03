Fahrbahnen heute überwiegend trocken bis nass

Vielerorts Reifglätte möglich

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen in Niederösterreich sind am heutigen Montag, 7. Februar, überwiegend trocken bzw. teilweise nass, im gesamten Landesgebiet muss abschnittsweise mit der Bildung von Reifglätte gerechnet werden. Die erforderlichen Streueinsätze sind in ganz Niederösterreich im Gange.

Die Temperaturen betrugen heute Morgen zwischen - 5 Grad in Waidhofen an der Ybbs und + 12 Grad in Neunkirchen. Im Raum Waidhofen an der Ybbs kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten um die 50 Meter.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

